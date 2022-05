Fußball-Kreisliga A : TuS Kranenburg hat beim SV Herongen keine Chance

Kreis Kleve Das Team verliert in der Abstiegsrunde deutlich mit 1:11. Der SV Veert jubelt über einen 4:1-Erfolg gegen den BV Sturm Wissel. Die Sportfreunde Broekhuysen II feiern ein 6:2 gegen die SG Keeken/Schanz.

„Jetzt wollen wir auch das letzte Spiel gewinnen“, sagte SFB-Trainer Timo Ingenlath, dessen Team in der Relegation weiterhin noch ungeschlagen ist. Stefan Stang sagte nach seiner letzten Partie als SG-Coach: „Natürlich hätte ich mir nach zehn Jahren als Trainer der Mannschaft einen anderen Abgang erhofft, spielerisch geht das Ergebnis aber in Ordnung.“

Erst in der letzten Viertelstunde entschied der SV Veert die Partie gegen den BV Sturm Wissel, am Ende deutlich, mit 4:1 (1:0) für sich. Zuvor hatte Louis Genego den Gastgeber nach 15 Minuten in Führung gebracht, in der 54. Minute erzielte Jona Engels den Ausgleich. Nachdem der Gast personalbedingt nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld stand, nutzten erneut Genego, (76.) und Nico van Bergen (84., 86.) die Überzahl aus.