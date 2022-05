Das sagen die Pokalhelden : Boss Hermann Tecklenburg wünscht sich den VfL Bochum

Straelen Steffen Weiß beendet sein kurzes Gastspiel an der Römerstraße als Erfolgstrainer, der Sportliche Leiter Rudi Zedi ist einfach nur „verdammt stolz“.

Die Blumenstadt steht Kopf: Der SV Straelen hat sich einmal mehr als perfekter Botschafter des 15000-Seelen-Ortes an der holländischen Grenze erwiesen und mit dem Gewinn des Niederrhein-Pokals für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Auslosung der ersten Runde um den DFB-Pokal wird ganz Deutschland am kommenden Sonntag erfahren, wo sich „alles im grünen Bereich“ befindet. Hier weitere Stimmen zum großen Triumph:

Der Sportliche Leiter Rudi Zedi genoss das herausragende Ende einer anstrengenden Saison, in der zwischenzeitlich der Abstieg in die Oberliga gedroht hatte, in vollen Zügen. „Für einen kleinen Verein ist es ein großer Erfolg, den uns vermutlich die wenigsten zugetraut hatten. Das ist nur möglich, weil das gesamte Team in eine Richtung gezogen hat. Es ist ein verdienter Sieg, das wurde mir mehrfach auch von Wuppertaler Seite bestätigt. Ich bin verdammt stolz.“