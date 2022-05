Fußball : Tim Haal ist die treue Seele des 1. FC Kleve

Tim Haal fühlt sich beim 1. FC Kleve nach wie vor sehr wohl, auch wenn er in dieser Saison kein Stammspieler ist. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Mittelfeldspieler will irgendwann seine Laufbahn beim Oberligisten beenden. Er gehört aktuell aber nur zur erweiterten Stammelf. Am Sonntag trifft das Team auf den VfB Hilden.

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Wenn der Gegner unbedingt noch einen Treffer erzielen will, setzt der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve vorzugsweise auf Tim Haal. Der Mittelfeldspieler ist nicht nur eine Waffe im Zweikampf, sondern vor allem in der Luft. Hohe Vorlagen köpft der 32-Jährige weg, als sei nichts gewesen. So ist der Berufsfeuerwehrmann schon seit 2014 ein Stützpfeiler in der Defensive des 1. FC Kleve. Und er bleibt wohl noch einige Jahre. Auch für die nächste Saison hat Haal bereits seine Zusage gegeben.

„Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich meine Laufbahn irgendwann auch beim 1. FC Kleve beenden werde. Man weiß natürlich nie, was passiert. Aber solange Trainer Umut Akpinar und Kaderplaner Hans Noy dabei sind, bleibe ich auf jeden Fall. Für mich passt nämlich alles. Die Mannschaft ist ein seit Jahren eingeschworener Haufen, das Umfeld ist toll und die Fans sind immer voll dabei“, sagt Tim Haal, der 2014 beinahe zum Regionalligisten TSV Havelse gewechselt wäre.

Ein anderes Engagement in der fünfhöchsten deutschen Spielklasse kommt daher nicht in Frage, mit entsprechenden Anfragen oder Angeboten beschäftigt sich der gebürtige Xantener nicht. „Man weiß natürlich nicht, was ist, wenn ich mit 40 Jahren physisch noch in der Lage bin, zu spielen, der Verein aber nicht mehr mit mir plant und es andere Verantwortliche gibt. Dann kann es sein, dass ich mir noch mal einen anderen Verein suche. Allerdings würde ich dann nicht mehr die Verpflichtungen wie beim 1. FC Kleve haben wollen, sondern nur noch irgendwo ein wenig kicken. Höherklassig spiele ich auf jeden Fall nicht mehr in einem anderen Trikot“, sagt Haal, der auf eine etwas holprige Saison zurückblickt. Die Stammplätze sind nämlich begehrt.

Insgesamt 22 Mal stand Tim Haal bislang auf dem Platz, allerdings nicht immer von Anfang an. Das war in den vergangenen Spielzeiten anders. Als Sechser oder Innenverteidiger stand er stets in der Startelf. „Aktuell gelte ich wohl eher nicht als Stammspieler. Aber ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich immer mal wieder verletzt war. Dafür habe ich trotzdem recht viele Spiele gemacht. Dennoch will ich mehr Minuten haben, die Ersatzbank ist natürlich nicht mein Anspruch “, sagt Tim Haal, der vor acht Jahren vom Oberligisten SV Sonsbeck nach Kleve wechselte. Zuvor stand er bei den Niederrheinligisten TV Jahn Hiesfeld sowie Viktoria Goch unter Vertrag. Seinen Durchbruch bei den Senioren feierte er in der Saison 2008/09 unter Coach Thomas von Kuczkowski bei Viktoria Goch.

„Um wieder häufiger von Anfang an spielen zu dürfen, will ich an mir arbeiten. Das Potenzial dazu ist da. Mein Aufbauspiel muss beispielsweise noch deutlich ruhiger werden, da muss meine Übersicht besser werden“, sagt er. Doch Tim Haal hat auch Qualitäten, die im Kader des 1. FC Kleve sonst nur selten anzutreffen sind. „Zweikämpfe und Kopfbälle waren immer mein Ding. Doch auch da muss ich selbstkritisch sein: Es ist viel zu lange her, dass ich ein Kopfballtor erzielt habe. Das muss mir dringend wieder gelingen“, sagt Haal, der in dieser Saison nur ein Mal getroffen hat.

Der Oberligist trifft am Sonntag, 16 Uhr, auf den Tabellendritten VfB Hilden. Im Hinspiel hatten die Klever die wohl schwächste Saisonleistung gezeigt und mit 0:4 verloren. „Wir haben etwas gutzumachen gegen Hilden. Allerdings ist das auch eine überragende Mannschaft. In den vergangenen Wochen haben wir zu viele Dinger hergeschenkt. Wir fangen deutlich zu einfache Tore und verlieren daher“, sagt Tim Haal. In den sechs Partien der Aufstiegsrunde holte das Team von Trainer Umut Akpinar tatsächlich erst vier Zähler, es setzte bereits vier Niederlagen.

Trainer Umut Akpinar hat ebenfalls großen Respekt vor dem nächsten Gegner. „Die Qualität des VfB Hilden ist sehr hoch. Das ist doch klar, wenn man bis zum Ende noch um den Aufstieg mitspielen kann. Und das ist kein Zufall: Sie spielen überragend und gewinnen fast jedes Spiel verdient“, sagt Akpinar.