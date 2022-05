Fußball-Niederrheinpokal der Männer : SV Straelen will in den DFB-Pokal einziehen

SV Straelen will in den DFB-Pokal einziehen

Straelen Der Regionalligist hat am Samstag die große Chance, sich für den prestigeträchtigen Wettbewerb zu qualifizieren. Dafür muss allerdings ein Sieg im Finale des Niederrheinpokals gegen den Wuppertaler SV her.

Gelingt dem Fußball-Regionalligisten SV Straelen im dritten Anlauf der erste Titelgewinn im Niederrheinpokal ? Diese Frage wird am Samstagnachmittag beim Spiel gegen den Ligakontrahenten Wuppertaler SV, das um 16.15 Uhr angepfiffen wird, beantwortet, wenn es im Stadion des Drittligisten MSV Duisburg zu einer Wiederholung des Endspiels 2021 kommt.

Der Wuppertaler SV zog mit Siegen über die Bezirksligisten VfL Jüchen-Garzweiler (2:0), SC Werden-Heidhausen (4:0) und Viktoria Goch (2:0), sowie die Oberligisten SC Velbert (7:1) und FC Kray (3:2) und den Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen (3:1) ins Endspiel ein. Die beiden Duelle in der Regionalliga entschied der Wuppertaler SV für sich. Beim Hinspiel in Straelen hatte der WSV mit 4:1 die Oberhand behalten, das Rückspiel gewannen die Wuppertaler mit 2:1.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag nahmen beide Trainer Stellung. Björn Mehnert, Coach des Wuppertaler SV sagte: „Auf dem Papier gelten wir zwar als Favorit, aber es ist doch klar, dass es nur dieses eine Spiel gibt und vermutlich die bessere Tagesform entscheiden wird. Ich hoffe, dass wir genügend Energie aus unserer tollen Saison ziehen können.“

Steffen Weiß, Coach des SV Straelen sagte: „Direkt in Führung zu gehen, wäre wichtig, um den Gegner vor allem mental unter Druck zu setzen. Und ich hoffe natürlich, dass uns die Revanche für die Finalniederlage 2021 gelingen wird.“

Personell sieht es so aus: Definitiv ausfallen wird beim Wuppertaler SV der Abwehrspieler Lion Schweers. Dafür kehrt Durin Berish wieder in den Kader zurück. SVS-Coach Steffen Weiß hat dagegen alle Mann an Bord.