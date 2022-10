Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum feiert einen wichtigen Heimsieg

Wachtendonk Das bisherige Schlusslicht der Landesliga bezwingt den VfB Bottrop mit 4:2. Neuzugang Niclas Hoppe liefert eine starke Leistung ab und erzielt drei Treffer.

Der TSV Wachtendonk-Wankum erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der dritten Minute erzielte Niclas Hoppe nach einer Ecke mit einem Kopfball das 1:0. Von diesem frühen Rückstand zeigten sich die Gäste aber unbeeindruckt. Mit schnellem Spiel nach vorne brachte der VfB, der nun seine stärkste Phase hatte, die Wachtendonker Abwehr einige Male in Verlegenheit. Fatih Candan (14.) erzielte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich für den Gast, der nur 180 Sekunden später durch Frederick Frederick Ansah sogar in Führung ging. Es dauerte eine Weile, ehe sich der TSV von diesem Doppelschlag erholt hatten. Doch nach und nach fanden die Wachtendonker wieder zurück ins Spiel. In der 27. Minute wurde Tobias Böhm vor dem Strafraum angespielt, der mit einem Schuss aus 18 Metern das 2:2 erzielte. Bis zu Pause verlief die Partie dann ausgeglichen.