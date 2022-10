Erfolg gegen den Angstgegner : SV Straelen gibt Rote Laterne ab

Straelen Der Fußball-Regionalligist gewinnt das Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück mit 1:0. Jaron Vicario erzielt bereits in der ersten Minute den Siegtreffer.

Das Lachen ist zurückgekehrt in die Gesichter der Spieler und Verantwortlichen des SV Straelen. Nach dem 4:0-Sieg vor zwei Wochen gegen die SG Wattenscheid 09 gelang der Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati nach der Länderspielpause der zweite Erfolg in der laufenden Saison. Der Fußball-Regionalligist setzte sich am Samstag in der Heimpartie gegen den SC Wiedenbrück mit 1:0 (1:0) durch. Damit beendete der SVS nicht nur die Serie von vier sieglosen Spielen in Folge gegen den Angstgegner Wiedenbrück, sondern gab am zehnten Spieltag auch die Rote Laterne an die SG Wattenscheid 09 ab. Der Vorletzte hat zudem den Rückstand auf den rettenden 14. Platz auf fünf Punkte verringert.