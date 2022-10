Handball-Bundesliga : Gelungener Auftakt für weibliche A-Jugend des ATV

Kerken Das Team von Trainer René Baude startet mit einem ungefährdeten 40:31-Heimsieg in die Saison. Der TV Aldekerk überzeugt dabei mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Vor heimischem Publikum feierte die weibliche A-Jugend des TV Aldekerk einen gelungenen Einstieg in die Saison in der Handball-Bundesliga. In einer torreichen Partie gelang den Grün-Weißen gegen die insgesamt überforderte JSG Mundenheim/Rheingönheim ein 40:31 (18:10)-Erfolg.