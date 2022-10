Handball : TV Aldekerk sorgt weiter für Furore

Kerken Im Duell der Aufsteiger setzt sich der Drittligist deutlich mit 33:26 (16:11) gegen den VfL Gladbeck durch. Einziger Wermutstropfen: Thomas Plhak muss nach einem Schlag ins Gesicht verletzt das Spielfeld verlassen.

Wenn Moderator Thomas Platen in der Vogteihalle den Zillertaler Hochzeitsmarsch auflegt und sich eine Horde erwachsener Menschen ausgelassen hüpfend im Kreis bewegt, wissen die eingefleischten Anhänger des TV Aldekerk , was die Stunde geschlagen hat.

TV Aldekerk Keutmann (1), Schoemackers, van Hall, – Plhak (6/3), Tebyl (6), Küsters (5), Julian Mumme (4), Gentges (3), Jonas Mumme (3), Linden (2), Görden (2), Hansen (1), Rutten, Grützner. Strafwürfe ATV: 3/3 VfL Gladbeck: 3/3. Zeitstrafen ATV: 8 Minuten VfL Gladbeck 8 Minuten plus 1 Disqualifikation. So geht es weiter Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr beim TSV GWD Minden II.

Ein nervöser und fahriger Auftritt mit Abschlussschwächen auf beiden Seiten kennzeichneten jedoch die Anfangsminuten. Beide Mannschaften begegneten sich, wie im Vorfeld vermutet worden war, auf Augenhöhe. So überraschte es nicht, dass es nach 18 Minuten 8:8 stand. Ab diesem Zeitpunkt erhörte der Gastgeber die Schlagzahl, ging nach zwei Treffern durch Thomas Plhak mit 10:8 in Führung und baute diese innerhalb von drei Minuten und einer blitzsauberen Serie von fünf Toren in Folge von 11:9 auf 14:9 aus. Beim Stand von 16:11 ging es in die Halbzeitpause.