Die Erfolgsserie wird gestoppt : Bittere Niederlage für ATV-Frauen

Svenja Rottwinkel (am Ball) warf elf Tore für den ATV. Foto: Norbert Prümen

Kerken Vergebliche Aufholjagd: Der Handball-Drittligist TV Aldekerk verliert 31:32 bei Borussia Dortmund II. Zur Pause liegt er schon mit fünf Toren zurück.

Von Carsten Bleckmann

Der TV Aldekerk musste in der Dritten Handball-Liga der Frauen die erste Niederlage der Saison hinnehmen, die zudem äußerst bitter war. Eine Woche nach der überzeugenden Leistung im Heimspiel gegen Wuppertal zeigten die Grün-Weißen am Sonntag beim 31:32 (14:19) bei Borussia Dortmund II nur eine durchwachsene Vorstellung, die am Ende zum Punktgewinn nicht mehr reichte.

Schon die erste Halbzeit war so gar nicht nach dem Geschmack der Aldekerkerinnen verlaufen. Zwar hatte Insa Weisz den ersten Treffer der Partie erzielt. Auch beim 3:1 hatten die Grün-Weißen die Nase noch vorn gehabt. Danach jedoch spielte vor allem der BVB. Die Zweitvertretung des Bundesligisten übernahm in der Sporthalle Wellinghofen das Kommando und zog über 6:4 und 12:6 langsam und stetig davon. Der ATV hatte in der defensiven Deckungsformation keinen Zugriff bekommen, auch in der Offensive lief es so nicht richtig rund. Der deutliche Rückstand zum Seitenwechsel war das Resultat der eher mäßigen Defensivleistung und des guten Dortmunder Angriffsspiels.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs lief es besser bei den Gästen. Trainer René Baude hatte noch vor der Pause die Abwehr offener ausgerichtet, was sich jetzt bemerkbar machte. Die Aldekerkerinnen mühten sich, konnten die Angriffsbemühungen des BVB einschränken und hatten nach einer knappen Dreiviertelstunde beim 23:24 den Anschluss hergestellt. Dennoch musste man den Gegner wieder ziehen lassen. In den letzten zwei Minuten ließ Baude beim 30:32 ganz offen verteidigen. Angelina Huppers glückte es auch, ihre Farben noch einmal auf Schlagdistanz zu bringen. „Am Ende war es dann Pech“, sagte Baude. „Da haben uns vielleicht zwei Minuten gefehlt. So, wie meine Mannschaft nach der Pause zurückgekommen ist, hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“