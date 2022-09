Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück : Der Hoffnungsträger im Straelener Sturm

Kenan Dünnwald-Turan (l.) erzielte bei seinem Debüt im Straelener Trikot beim 4:0-Sieg in Wattenscheid das wichtige Führungstor. Foto: Heiko van der Velden

Straelen Kenan Dünnwald-Turan glaubt an den Klassenerhalt mit dem Fußball-Regionalligisten SVS und nennt den Unterschied zwischen den Vierten Ligen in England und Deutschland.

Mit dem ersten Saisonsieg vor zwei Wochen beim 4:0 (2:0)-Erfolg im Kellerduell bei der SG Wattenscheid 09 hat der SV Straelen immerhin den Anfang gemacht, ernsthaft in den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga einzugreifen. Am Samstag erwartet das Schlusslicht den Tabellenzwölften SC Wiedenbrück an der Römerstraße. Ein Gegner, der dem Gastgeber in den vergangenen Spielen überhaupt nicht gelegen hat. In den letzten vier Regionalliga-Duellen konnte gerade mal ein Pünktchen gegen das Team aus Ostwestfalen geholt werden. Dem neuen Straelener Trainer Bekim Kastrati wird die Länderspielpause gelegen gekommen sein, um sein Team noch besser kennenzulernen und gewissenhaft auf die bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Ein Sieg ist dringend nötig, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei wird die Mannschaft auch auf lautstarke Unterstützung der Fans angewiesen sein, wenn die Partie am Samstag um 14 Uhr angepfiffen wird.

Ein entscheidender Grund für die Negativserie zum Start, die erst in Wattenscheid gestoppt wurde, war die völlig desolate Offensivleistung des Regionalligisten. Abhilfe soll Philipp Kenan Dünnwald-Turan schaffen, der beim Spiel in Wattenscheid sein Debüt gab und gleich den Führungstreffer markierte. Bei der folgenden 2:3-Heimniederlage im Niederrheinpokal gegen den Ligarivalen 1. FC Bocholt trug der 26-Jährige, der eine deutsche Mutter und einen kurdischen Vater hat, sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann davon ausgegangen werden, dass der wuchtige Mittelstürmer am Samstag erneut in der Startelf auflaufen wird. Zumal Serhar Koruk, der weitere etatmäßige Mittelstürmer im Kader, eventuell ausfallen wird.

Info Brodersen und Stevens fallen beim SVS aus Training Der neue Coach Bekim Kastrati hatte wegen der Länderspielpause zehn Tage die Gelegenheit, im Training intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten. „Diese Zeit hat uns sehr gutgetan. Jetzt gehen wir sehr zuversichtlich ins Spiel gegen den SC Wiedenbrück“, sagt der 43-jährige Übungsleiter. Ausgangslage Dem Schlusslicht SV Straelen, das nach neun Begegnungen erst drei Punkte auf dem Konto hat, hilft gegen den Tabellenzwölften eigentlich nur ein Sieg weiter. Schließlich trennen den SVS schon sieben Zähler vom rettenden 14. Platz. „Wir haben bislang alle Heimspiele in dieser Saison verloren. Das verdeutlicht schon, wie wichtig diese Begegnung für uns ist“, sagt Kastrati. Personal Leonel Brodersen (erkrankt) muss erneut passen. Auch Jannik Stevens (Knöchelverletzung) fällt diesmal aus. Zudem ist der Einsatz des einen oder anderen Akteurs noch fraglich.

Sieht man sich die Laufbahn von Kenan Dünnwald-Turan an, so kann sehr schnell der Eindruck entstehen, dass der Düsseldorfer nach seiner Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen in der Junioren-Bundesliga zu einem Wandervogel geworden ist, der nie lange bei einem Verein gespielt hat. „Das stimmt auch tatsächlich so“, sagt er. „Aber es liegt nicht immer an dem Spieler, wenn er häufig wechselt. Natürlich habe ich Fehler gemacht, aber ich glaube auch, nicht immer fair behandelt worden zu sein. Doch ich sage, dass ich alle Entscheidungen ganz bewusst getroffen und auch heute noch als richtig befinde“, so der Stürmer.

Bevor er jetzt zum SV Straelen wechselte, spielte er zwei Jahre auf der Insel für Scunthrope United in der vierten englischen Liga. „Diese Klasse ist nicht mit unserer Regionalliga zu vergleichen“, sagt Dünnwald-Turan. „In England gibt es nur diese eine Liga und nicht fünf Regionalligen wie in Deutschland. Da geht alles wesentlich professioneller zu, der Konkurrenzkampf ist bedeutend härter, die Spiele finden auf einem deutlich höheren Niveau statt. Und es wird auch mehr bezahlt.“ Verletzungen führten dazu, dass er dort nie so richtig Fuß fassen konnte. Trotzdem wollte er in England bleiben. Doch die richtigen Angebote blieben aus, er kehrte deshalb in diesem Sommer nach Deutschland zurück.

Kenan Dünnwald-Turan: „Wir sind in der Lage, das Blatt zu wenden.“ Foto: Heinz Spütz

Schon vor Beginn der Saison hat der Stürmer beim SV Straelen ein Probetraining bestritten. „Für Sunday Oliseh, dem damaligen Trainer, war ich aber nicht der richtige Spielertyp. Außerdem hatte ich ein Angebot aus Berlin, welches ich noch ausprobieren wollte. Auch das hat dem Trainer nicht gefallen“, so Dünnwald-Turan. Der Abiturient, der BWL am Hochschulzentrum Düsseldorf studiert, bringt vieles mit, was einen torgefährlichen Mittelstürmer auszeichnet: Er ist athletisch, kopfballstark, technisch versiert und darüber hinaus mit einem Torriecher sowie einem ordentlichen Schuss ausgestattet.