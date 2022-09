Rekorde und Spitzenplätze in der Bestenliste : Delphin-Talente trumpfen groß auf

Geldern Die Sportler und Sportlerinnen des Gelderner Schwimmclubs überzeugen nach dreimonatiger Wettkampfpause beim Kurzbahnmeeting in Uerdingen.

Die neunjährige Amelie Nzounpe schafft es in ihrem ersten Rennen über 200 Meter Brust, den 2019 aufgestellten NRW-Jahrgangs-Rekord um 3.02 Sekunden auf 3:26,88 Minuten zu verbessern. „Es ist faszinierend, wie diese noch so junge Schwimmerin taktische Anweisungen in die Tat umsetzt“, sagte ihr Trainer Jörg Löcker. Amelie Nzounpe habe auch im eigenen Verein in Caroline Stark, die nur zwei Jahre älter ist, ein Vorbild. „Ihre Teilnahme bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften hat ihr noch einmal einen Schub gegeben. Sie gehört über die Freistilstrecken zu den schnellsten Elfjährigen in Deutschland. Aktuell arbeiten wir daran, sie mit vier weiteren Aktiven der Jahrgänge 2011 und 2012 so aufzubauen, dass sie sich für die im nächsten Jahr stattfindenden Mehrkampf-Meisterschaften qualifizieren kann“, so Löcker.