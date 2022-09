Dritte Handball-Liga : Kleiner Dämpfer für den TV Aldekerk

Spielertrainer Tim Gentges (r.) musste mit dem TV Aldekerk die erste Niederlage seit Anfang April hinnehmen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Nach drei Siegen in Serie musste der Aufsteiger zum ersten Mal Lehrgeld bezahlen. Die Gäste durften bei der Ahlener SG nur in der Anfangsphase auf eine Überraschung hoffen und verloren schließlich 24:31.

Erwischt – Handball-Drittligist TV Aldekerk musste nach einem furiosen Start mit drei Siegen in Folge seine erste Niederlage einstecken. Dass die Serie, die seit Anfang April Bestand hatte, einmal reißen würde, war klar. Am Samstag war es soweit. Die Grün-Weißen trafen im Münsterland auf eine bärenstarke Ahlener SG, die am Ende eines temporeichen und kurzweiligen Spiels einen verdienten 31:24 (18:16)-Erfolg feierte. „Die Niederlage ist kein Beinbruch“, sagte ATV-Trainer Tim Gentges. „Ahlen ist eine Mannschaft, die ich in der Abschlusstabelle ganz weit oben erwarte. Wir haben heute Fehler gemacht, die wir bisher nicht gemacht haben. Das gehört zum Lernprozess dazu.“

Beide Mannschaften setzten von Beginn an bedingungslos auf Tempo. Nach gerade einmal drei Minuten lag der Aufsteiger aus Aldekerk überraschend mit 4:1 in Führung und hatte zehn Minuten später nach dem dritten Treffer von Julian Mumme sogar einen Fünf-Tore-Vorsprung (10:5).

Als die Gentges-Truppe nach 20 Minuten immer noch deutlich mit 14:10 vorne lag, hatte Ahlens Trainer Frederik Neuhaus genug gesehen und legte die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch. Es folgte eine klare Ansprache, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Die Hausherren stellten ihre Deckung auf eine offensive 5:1-Variante um, die den Gästen vom Niederrhein nicht schmecken sollte. Der ATV hatte jetzt kaum noch Abschlüsse aus dem Rückraum, auch das Aufbauspiel funktionierte plötzlich nicht mehr. Die Ahlener SG schaffte innerhalb von nur drei Minuten den Ausgleich und ging schließlich sogar mit einer 18:16-Führung in die Pause.

Den Verlauf der zweiten Halbzeit brachte der Aldekerker Rückraumschütze David Hansen auf den Punkt: „Grundsätzlich war unsere Spielanlage gut. In der zweiten Halbzeit schießen wir den gegnerischen Torwart zum Helden. Dadurch kamen die Ahlener zu ihren Gegenstößen, die das Spiel entschieden haben.“ David Wien­czek, an diesem Abend auffälligster Spieler in Reihen der Ahlener, sorgte mit seinem Treffer zum 25:19 für den vorentscheidenden Zwischenstand. Der ATV quälte sich im Angriff und geriet immer mehr aus dem Konzept. Der Spielfluss ging dabei völlig verloren, kaum einer traute sich noch was zu. Unterstützt von rund 700 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle nutze die Heimmannschaft diese Schwächephase schonungslos aus und lag sechs Minuten vor dem Abpfiff uneinholbar mit 30:21-Toren vorne.

„Durch den Wechsel in eine offensivere Deckung haben die Ahlener uns heute den Schneid abgekauft. Warum auch immer, aber da hat uns einfach die Traute gefehlt, in die Tiefe zu gehen“, sagte Spielertrainer Tim Gentes. „Uns war klar, dass die Siegesserie irgendwann mal reißt. Wir können aber aus dem Spiel jede Menge mitnehmen und müssen in Zukunft wieder das machen, was wir uns vorgenommen haben.“ Am nächsten Samstag trifft der TV Aldekerk ab 18 Uhr in der Vogteihalle auf Mitaufsteiger VfL Gladbeck, der als Vorletzter noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet.