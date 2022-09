Raub in Mönchengladbach-Rheydt : 19-Jähriger wird gewürgt und mit Messer bedroht

Der 19-Jährige saß am Busbahnhof in Rheydt, als ihn zwei Jugendliche gewaltsam angingen. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Der 19-Jährige saß mit einem Freund am Busbahnhof in Rheydt, als ihn zwei junge Jugendliche ansprachen. Gewaltsam stahlen sie eine hochwertige Marken-Weste und Apple-Kopfhörer.

Zwei Jugendliche haben am Samstag, 24. September, gegen 23.50 Uhr einen 19-Jährigen an der Vierhausstraße in Rheydt beraubt. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der 19-Jährige saß mit einem Freund am Busbahnhof, als ihn zwei junge Männer ansprachen. Die drei gerieten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung würgte einer der Jugendlichen den 19-Jährigen, ein anderer hielt ihm laut Polizeibericht ein Springmesser vor. Mit diesem bedrohte er den 19-Jährigen und forderte ihn auf, eine hochpreisige Marken-Weste sowie Apple-Kopfhörer herauszugeben.Der 19-Jährige gab ihnen die Sachen, und die beiden Jugendlichen gingen mit der Beute in Richtung Odenkirchener Straße davon.