Kriminalität in Duisburg : Jugendliche bespucken und attackieren Bahnmitarbeiter mit Messer

Der Vorfall ereignete sich an einer Straßenbahn-Haltestelle in der Duisburger Altstadt. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Duisburg Beleidigt, bespuckt und mit einem Messer bedroht: Zwei Security-Mitarbeiter der DVG in Duisburg wurden am Donnerstag von einer Gruppe Jugendlicher attackiert. Außerdem waren Trickdiebinnen in der Stadt unterwegs.

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Donnerstagmittag, 13.20 Uhr, zwei Sicherheitsmitarbeiter der DVG (41 und 45 Jahre) an der Haltestelle Steinsche Gasse in Duisburg attackiert haben. Die Männer berichteten der Polizei, dass sie beleidigt, angespuckt und mit einem Messer bedroht worden seien. Außerdem soll aus der Gruppe der acht bis zehn Teenager heraus auch eine Bake in Richtung der Sicherheitsleute geflogen sein.

An der Haltestelle König-Heinrich-Platz konnten Einsatzkräfte der Polizei drei der verdächtigen Jugendlichen (13 bis 15 Jahre) stellen. Sie nahmen die beiden Jungen und das Mädchen mit zur Wache und informierten ihre Erziehungsberechtigten. Alle drei müssen sich jetzt mit Anzeigen wegen Landfriedensbruch auseinandersetzen.

Den 15-Jährigen, der das Messer bei sich führte, erwartet außerdem ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Personalien der anderen Jugendlichen aus der Gruppe werden derzeit noch von der Kripo ermittelt.

Die Polizei Duisburg sucht darüber hinaus Zeugen eines Trickdiebstahls, der sich am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Altstadt ereignete.

Zwei Trickdiebinnen trieben sich zu dieser Zeit im Flur eines Mehrfamilienhauses am Pulverweg herumgetrieben. Als ein Senior nach dem Rechten sah, fragten ihn die Frauen nach einem Glas Wasser. Der Mann ließ die Täterinnen in die Wohnung und gab ihnen etwas zu trinken. Als sie wieder weg waren, stellte er fest, dass sein Goldring und sein Notebook fehlten.

Laut dem Senior haben die Täterinnen beide dunkle lange Haare. Eine soll zwischen 17 und 20 und die andere zwischen 25 und 30 Jahren alt sein. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

Ebenfalls auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt die Polizei in einem Fall von Fahrerflucht: Auf der Kardinal-Galen-Straße im Bereich der Autobahnabfahrt Duissern soll am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr der Fahrer eines weißen SUV einen Jungen (11) angefahren haben.

Der Wagen touchierte das Rad des Elfjährigen hinten links. Der Junge stürzte. Der Fahrer des Autos habe kurz angehalten und gefragt, ob alles okay sei, dann sei er weitergefahren, sagte der Elfjährige der Polizei.

Das Verkehrskommissariat 22 bittet den Fahrer des SUV und Zeugen des Unfalls sich zu unter 0203 2800 zu melden.

(dab)