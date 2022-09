Weltkindertag in Mönchengladbach : Dieses Fest in Rheydt ist nur für Kinder

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 10 Bilder So war das Kinderfest in Rheydt

Mönchengladbach Anlässlich des Weltkindertages wurde der Marktplatz zu einer Feierzone mit vielen Aktionen. Mädchen und Jungen konnten tanzen, singen, malen – und sogar in die Rolle der Feuerwehr schlüpfen. Am Nachmittag startete die Fahrraddemo „Kidical Mass“.

Von Alexandra Dahmen

Die Rechte und das Wohl von Kindern rücken einmal im Jahr deutschlandweit ins Zentrum: beim Weltkindertag. Der wurde zwar offiziell bereits am 20. September begangen. Doch in Mönchengladbach wurde er am vergangenen Wochenende einfach nachgefeiert – dafür mit einem besonders großen Kinderfest. Nach pandemiebedingter Pause konnte der städtische Fachbereich Kinder, Jugend und Familie diese Veranstaltung wieder organisieren.

An einem Stand lassen sich Mädchen beim Kinderschminken in Tiere oder Fabelwesen verwandeln, während Jungs nicht weit entfernt auf Dosen werfen. An einem Tisch wird geflippert, ein Stück weiter können die Kinder ihr Geschick beim Entenangeln noch weiter trainieren. Alle Partner des Festes haben für die kleinen Besucher viele schöne, bunte und durchweg kostenlose Aktionen im Gepäck. Es wird gemalt, gebaut und gespielt, an verschiedenen Stationen gibt es die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden. Von der Bühne schallt HipHop, auch eine Ballettvorführung steht auf dem Programm.

Und wer müde vom Hüpfen, Spielen oder Toben ist, der darf sich an der Feuerstelle ein besonders leckeres Stockbrot mit Nutella oder Käse backen. So wie der achtjährige Felix. „Wir sind mit Freunden aus der Schule hier. Unsere Eltern unterhalten sich, und wir können hier ganz frei rumlaufen. Richtig toll“, sagt er, seine Augen strahlen vor Freude. „Eigentlich hatten meine Schwester und ich keine große Lust herzukommen, aber jetzt sind wir froh, dass wir doch hier sind“, sagt er begeistert.

Der Höhepunkt des Kinderfestes: Die Polizei ist mit einem Einsatzwagen vorgefahren, in den sie Einblicke gibt, die Feuerwehr war mit einem Löschgruppenfahrzeug dabei. Außerdem können die kleinen Besucher mit einem Schlauch ein nur symbolisch brennendes Haus löschen. „Ich habe noch nie in einem Feuerwehrauto gesessen. Jetzt will ich unbedingt auch Feuerwehrmann werden“, sagt der fünfjährige Luis. Sein älterer Bruder Paul sieht sich doch eher als Polizist und betrachtet den Einsatzwagen von allen Seiten vorsichtig, aber umso aufmerksamer. „Schon spannend“, stellt er fest.

Während die Kinder spielen, können Eltern sich über das Angebot des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie informieren: zum Beispiel über Kindertagesstätten, Familiengrundschulzentren oder die Familienkarte. „Sie ist ein Erfolgsmodell“, betont Jugendamtsleiter Klaus Röttgen. Seit nunmehr vier Jahren nutzten viele Familien mit der kostenfreien Bonuskarte preisreduzierte Angebote der Partner-Unternehmen und erlebten beispielsweise im Freizeitbereich „wertvolle gemeinsame Zeit mit ihren Kindern zum Sondertarif“. Das sei gerade nach der herausfordernden Coronazeit wichtig (mehr Informationen zur Familienkarte gibt es im Internet unter www.familienkarte-mg.de).

Das Familienkarten-Team hatte auch ein Gewinnspiel dabei. Unter allen Teilnehmenden wurden 20 beliebte Fotobücher mit dem Titel „Fohlen, Bilder, Emotionen – die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach“ verlost. Die „Glücksfee“ war Borussia-Maskottchen Jünter. Martin Jasper ist zwar kein Kind mehr, hat aber dennoch mitgemacht: „Ich hoffe, wir gewinnen eines der Exemplare, das interessiert nicht nur meinen Sohn, sondern auch mich.“

Auch sichere Mobilität spielte beim Kinderfest eine Rolle. Mitten auf dem Marktplatz startete am Nachmittag die Familienfahrraddemo „Kidical Mass“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Mönchengladbach zu einer sechs Kilometer langen Tour zum Bunten Garten. Zur Belohnung der kleinen Teilnehmer, an deren Geschwindigkeit sich übrigens die gesamte Fahrt orientierte, spielte „Lila Lindwurm“ ein Konzert. Ziele der bundesweiten Bewegung „Kidical Mass“ sind kinder- und fahrradfreundliche Städte sowie ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht. An diesem Wochenende gab es in mehr als 200 Städten solche Aktionen.