Rückstau auf viel befahrener Straße in Mönchengladbach : Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf Kaldenkirchener Straße

An der Kaldenkirchener Straße, Ecke Schürenweg hat sich am ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw ereignet. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Vor einem Kreuzungsbereich ist ein Pkw am Samstag, 24. September, einem anderen hinten aufgefahren. Drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Weil ein Abschnitt gesperrt war, kam der Verkehr ins Stocken.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kaldenkirchener Straße am Samstagmittag, 24. September 2022, sind drei Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei Mönchengladbach mit. Der Unfall hatte auf der viel befahrenen Straße eine Autoschlange zur Folge.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren am Samstag gegen 11.45 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße in Richtung Viersen unterwegs. Kurz vor der Ampel im Bereich der Kreuzung Kaldenkirchener Straße/ Schürenweg ereignete sich dann der Auffahrunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt und in Folge dessen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.