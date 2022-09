Jugendkulturnacht in Mönchengladbach : Bunte Müllbehälter und neuer Name im Rheydter Jugendzentrum

Bald hängen in der Stadt bunte Abfallbehälter: Im neuen Jugendzentrum konnten die Besucher sie mit Graffiti-Kunst verschönern. Foto: Sven Hess

Mönchengladbach Die jungen Besucher haben abgestimmt, wie ihr Treff heißen soll. Auch Graffiti-Kunst spielte bei der Jugendkulturnacht an der Hauptstraße eine Rolle. Sie war bald im gesamten Stadtbild zu sehen sein.

Anlässlich der Jugendkulturnacht am vergangenen Samstag (24. September) wurde es bunt im neuen Jugendzentrum in Rheydt. Unter dem Motto „Paint your Trash“ (Bemale deinen Abfall) konnten alle Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und vor den Räumen auf der Hauptstraße Abfallbehälter mit Graffiti-Kunstwerken besprühen. Die von der Stadttochter Mags bereitgestellten und von den Jugendlichen bemalten Exemplare werden bereits in Kürze auf Straßen und Plätzen installiert. Da macht das Abfallentsorgen demnächst sicher ein mehr Spaß. „Man konnte hier echt ganz nach seinem Geschmack gestalten“, sagt Jacqueline zufrieden.

Nach der künstlerischen Aktion wartete schon der nächste Höhepunkt im neuen Jugendzentrum. Bislang trug das Ladenlokal auf der Hauptstraße den noch sehr unpersönlichen Namen „Aktionsraum“. Aber das änderte sich am Samstagabend. Unter den gespannten Blicken der Jugendlichen enthüllte Maria Jackschitz vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt den neuen Namen. „Rheydt 036“ lautet er. „Die Kinder und Jugendlichen haben sich bei einem Ideenwettbewerb verschiedene Namen überlegt und entworfen. Danach haben wir die Küche des Zentrums kurzerhand zu einem Wahllokal umfunktioniert und abgestimmt. Das ist das tolle Ergebnis“, sagt Jackschitz.

Rheydt 036 ist ein Name mit Bedeutung. „36 sind die beiden letzten Ziffern unserer Postleitzahl. Es ist erstaunlich, aber die ganze Jugendszene in Rheydt identifiziert sich damit“, betont sie. „Und wie es der Zufall so will, ist unsere Hausnummer eben auch die 36. Passt perfekt. Das sollte wohl einfach so sein.“

Klaus Röttgen, der im Rathaus das Jugendamt leitet, ist froh über das neue Jugendzentrum mitten in Rheydt. „Wir haben für das Ladenlokal lange gekämpft. Es ist toll, dass es am Ende geklappt hat und die Jugendlichen hier, inmitten des ganzen städtischen Trubels, eine Anlaufstelle haben“, sagt er. „Wir dürfen nicht vergessen, dass all die Kinder und Jugendlichen hier unsere Zukunft sind. Sie gehören hierhin, in unsere Mitte.“

Auch wenn das Jugendzentrum bereits seit Längerem in Betrieb ist: Die offizielle Eröffnung wird erst am 13. Oktober gefeiert. Das „Rheydt 036“ bietet allen Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren eine Anlaufstelle, um Freunde zu treffen und sich auszutauschen. Geöffnet ist es immer dienstags, mittwochs und donnerstags ab 15 Uhr. Montags und freitags finden verschiedene Projekte statt, für die man sich jedoch vorher anmelden muss.