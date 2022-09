Footballer gewinnen auch die neunte Partie : Ein Schritt noch zur perfekten Saison fürs Wolfsrudel

American Football Nach einem ungewohnt holprigen Start gewinnen die Footballer vom Mönchengladbacher Wolfpack bei Wesseling Blackvenom mit 28:6. Mit dem neunten Sieg aus dem neunten Spiel im Rücken kann das Team von Cheftrainer Phil Scales am letzten Spieltag in zwei Wochen die Saison vergolden.

Für das Mönchengladbacher Wolfpack war es auf absehbare Zeit das vorerst letzte Auswärtsspiel in der Verbandsliga. Der designierte Meister und seit Wochen sichere Aufsteiger gastierte am Sonntagnachmittag in Wesseling und setzte sich gegen die Blackvenoms deutlich mit 28:6 durch. Nun fehlt im letzten Saisonspiel gegen die Kevelaer Kings in zwei Wochen auf der heimischen Anlage nur noch ein Erfolg, um die perfekte Saison mit zehn Siegen aus zehn Spielen hinzulegen.

Vor dem Duell in Wesseling hatte Wolfpack-Cheftrainer Phil Scales vor einem starken Gegner gewarnt, hatten sich die Blackvenoms doch zuletzt noch mit neuen Spielern aus der GFL und ELF verstärkt. Zudem reiste das Wolfsrudel durchaus ersatzgeschwächt aus Mönchengladbach an. Das machte sich vor allem im ersten Viertel bemerkbar, in dem die sonst so starke Wolfpack-Offensive ohne Punkt blieb – ein Field-Goal-Versuch der Gäste flog am Gehäuse vorbei. Durch einen Touchdown der Wesselinger zum Start des zweiten Viertels ging das Team von Phil Scales dann sogar in Rückstand: eine ungewohnte Situation für das Wolfpack und die 80 mitgereisten Fans in dieser Saison.