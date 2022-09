Volleyballer unterliegen der Holzheimer SG : TV Mülfort-Bell kassiert Pleite gegen den Dauerrivalen

Volleyball Die Volleyballer des TV Mülfort-Bell unterliegen mit 1:3 gegen die Holzheimer SG und kassieren damit nach dem Aufstieg in die Verbandsliga die erste Pleite. Auch die Damen des Mönchengladbacher TV 1848 haben ihr erstes Spiel verloren.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Verbandsliga hat Aufsteiger TV Mülfort-Bell am zweiten Spieltag die erste Niederkage kassiert. Bei der Holzheimer SG hieß es am Ende 1:3 aus TVM-Sicht. Mülfort und Holzheim verbindet eine lange freundschaftliche Rivalität, schließlich haben beide Teams in den letzten zehn Jahren parallel zueinander den Aufstieg von der Bezirksklasse bis in die Verbandsliga geschafft. Daher wusste der TV im Vorfeld um die Stärke der Gastgeber. Erst vor vier Wochen verloren die Mülforter in einem Testspiel alle fünf Sätze.