Dritte Handball-Liga der Frauen : Baude sieht Glanzleistung: „So habe ich mir das vorgestellt“

Kerken TV Aldekerk begeistert die Zuschauer in der Vogteihalle 60 Minuten lang und schlägt den TVB Wuppertal mit 41:17. Trainer René Baude nennt das Erfolgsgeheimnis.

Vor dem Anpfiff war der Coach von einer Partie auf Augenhöhe ausgegangen. Die bislang gezeigten Leistungen und die vorherigen Resultate hatten den TV Aldekerk nicht unbedingt in die Favoritenrolle gedrängt. In den ersten Minuten waren beide Teams noch gleichauf. Was dann jedoch folgte, ließ Baude nach der einseitigen Begegnung ins Schwärmen geraten. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase brannten die Aldekerkerinnen ein Offensivfeuerwerk ab und spielten sich phasenweise in einen Rausch.

Doch damit nicht genug. Nach dem Seitenwechsel knüpften die Aldekerkerinnen nahtlos an ihre glänzende Leistung an und spielten den Gegner förmlich an die Wand. Sämtliche Versuche der Wuppertaler Trainerin Niki Münch, das Debakel abzuwenden, liefen ins Leere. Der ATV ließ nicht locker und begeisterte mit seinem Tempospiel die Zuschauer bis zur letzten Minute. „Es ist wichtig, dass wir in eigener Halle so viele Punkte wie möglich holen“, sagte René Baude. „So kann es weitergehen.“