Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A : SV Sevelen behauptet Platz eins

Issum 3:0 gegen den SV Nütterden. Der Gastgeber spielt lange in Unterzahl, gibt aber dennoch den Ton an. Der dreifache Torschütze Max Ruhnau ist Mann des Tages.

Die Gäste kamen in Überzahl zwar besser in die Partie und spielten auch ordentlich nach vorne. Doch der letzte Pass wollte einfach nicht glücken. Der SV Sevelen setzte seinerseits weiterhin auf die spielerischen Elemente. Nach dem Seitenwechsel gerieten die Offensivbemühungen des SV Nütterden ein wenig ins Stottern. „Wir haben plötzlich fast nur noch lange Bälle gespielt, anstatt die Situationen spielerisch zu lösen“, bemängelte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer die Vorgehensweise seiner Mannschaft.

In der 63. Minute war es erneut Max Ruhnau, der am Koetherdyck mit dem Treffer zum 2:0 die Weichen endgültig auf Heimsieg stellte. Und für den SV Sevelen sollte es noch besser kommen. Ruhnau avancierte endgültig zum gefeierten Mann des Tages, als er einen Elfmeter sicher zum 3:0 verwandelte. In der Schlussphase waren nur noch 20 Spieler auf dem Platz, nachdem der Nütterdener Niklas Beem die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Am Spielstand änderte sich nichts mehr, der SV Sevelen brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.