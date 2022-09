Fußball-Landesliga : Bittere Niederlage für die Sportfreunde

Die Sportfreunde Broekhuysen (grüne Trikots) sorgten vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder für Gefahr vor dem Lintforter Tor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Aufsteiger aus Broekhuysen führt gegen Fichte Lintfort bis zur 72. Minute mit 1:0. Dann leitet ein umstrittener Handelfmeter die Wende ein. Am Ende verliert der glücklose Gastgeber viel zu deutlich mit 1:4.

In der vergangenen Woche das Last-Minute-Tor zum 1:2 beim PSV Wesel. Und jetzt ein 1:4 gegen Fichte Lintfort in einem Spiel, in dem die Sportfreunde Broekhuysen über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. Der Aufsteiger kassiert momentan in der Fußball-Landesliga Niederlagen der besonders bitteren Art.

„Natürlich ist die Stimmung jetzt erst einmal im Keller. Aber wir müssen das Positive sehen. Es hat nicht viel gefehlt, und wir hätten gegen eine Mannschaft, die sich auf Dauer in der Spitzengruppe ansiedeln wird, für eine Überraschung gesorgt“, sagte Trainer Sebastian Clarke unmittelbar nach der Begegung.

Info So geht es in der Landesliga weiter Programm Die Begegnungen des sechsten Spieltags in der Gruppe zwei – Freitag, 30. September: PSV Wesel - DJK Arminia Klosterhardt (20 Uhr); Sonntag, 2. Oktober: SV Hönnepel-Niedermörmter - DJK SF Lowick, SGE Bedburg-Hau - SV Scherpenberg (beide 15 Uhr), SV Genc Osman Duisburg - Sportfreunde Broekhuysen, TuS Fichte Lintfort - Mülheimer FC (beide 15.30 Uhr), TSV Wachtendonk-Wankum - VfB Bottrop (16 Uhr).

Die erste gefahrliche Szene des Spiels gehörte zwar den Gästen, als Sportfreunde-Keeper Finn Bünnings mit einer Glanzparade den frühen Rückstand verhinderte. Doch anschließend stand die komplette erste Halbzeit im Zeichen der Sportfreunde. Diese gingen in der 32. Minute verdient in Führung, als Norman Kienapfel nach einer Ecke mit einem platzierten Kopfball das 1:0 markierte. Noch vor der Pause hätte der Gastgeber den Vorsprung ausbauen können. Doch zunächst scheiterte Angreifer Sven van Bühren am Lintforter Torhüter Stefan Hüpen, der den Fußballfreunden noch als Ersatzkeeper des Regionalligisten SV Straelen in Erinnerung ist. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verfehlte Yannis Weyers knapp das Ziel.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der favorisierte Tabellendritte zwar den Druck. Doch die Gäste legten nicht unbedingt den Ideenreichtum an den Tag, um die Sportfreunde-Abwehr ernsthaft gefährden zu können. So führte der Aufsteiger bis zur 72. Minute, in der sich eine folgenschwere Szene ereignete, die das Spiel kippen lassen sollte. Nach einer unübersichtlichen Situation im Broekhuysener Strafraum hob der Linienrichter plötzlich seine Fahne. Nach einer kurzer Unterredung mit seinem Assistenten deutete Schiedsrichter Adrian Fuhrmann auf den Elfmeterpunkt. „Ich habe die Szene nicht richtig sehen können. Aber offenbar ist der Ball im Gewühl Max Brusius an die Hand gesprungen“, sagte Clarke.

Lintforts Torjäger Carlos Pin blieb eiskalt und verwandelte zum 1:1. Wenig später hätte Maik Weymanns die Sportfreunde noch einmal in Führung bringen können, schoss den Ball aber aus günstiger Position zu zentral aufs Tor. Auf der anderen Seite sorgte ein Doppelschlag von Pin und Robin von Radecke für die Entscheidung (83. und 86.). In der letzten Minute verschoss Jan Teegelbeckers zu allem Überfluss auch noch einen an Joshua Frenzen verursachten Foulmeter. Langer Abschlag Stefan Hüpen, 4:1 durch Carlos Pin – das war’s.