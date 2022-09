Straelener singen seit 100 Jahren : Waldeslust feiert sein Jubiläum

Straelen Das große Konzert zum 100-jährigen Bestehen des Chors aus Straelen war ein Erfolg. Zum Jubiläum gab es für den Chor eine Ehrenurkunde vom Deutschen Chorverband.

Nach der Generalversammlung der St.-Viktor-Bruderschaft Straelen-Boekholt am 27. Dezember 1922 wurde im Lokal Heghmanns Hügel die Idee, einen Gesangverein zu gründen, geboren. Einige Mitglieder saßen stimmten einige Lieder an. Das veranlasste einen der Gäste, den Polizeiwachtmeister, zu der Bemerkung: „Ihr solltet in Boekholt einen Gesangverein gründen, da sind doch so viel junge Leute.“