Handball : Tim Gentges sieht den TV Aldekerk nicht in der Favoritenrolle

Am Samstag trifft der ATV – hier Rückraumspieler Roman Grützner (am Ball) und Marcel Görden (links) – auf den Tabellenvorletzten. Foto: Heinz Spütz

Kerken Am Samstag empfängt der Drittligist den VfL Gladbeck. Die Gäste haben einen schlechten Saisonstart hingelegt und sind noch punktlos. Dennoch erwartet der ATV-Coach ein Spiel auf Augenhöhe.

Am Samstag um 18.15 Uhr dürfen sich die Handballfreunde wieder auf einen Leckerbissen freuen, wenn der Drittligist TV Aldekerk den Mitaufsteiger VfL Gladbeck in der Vogteilhalle empfängt. Mit Blick auf die Tabelle ist man geneigt, den Aldekerkern die Favoritenrolle zuzuschreiben. Die Gäste sind mit dem TSV GWD Minden die einzigen Mannschaften in der Liga, die noch ohne Punktgewinn sind, während der Gastgeber einen glänzenden Start mit drei Siegen und einer Niederlage hingelegt hat.

Doch von dieser Favoritenrolle möchte ATV-Trainer Tim Gentges nichts wissen. „Von der Tabelle darf man sich nicht blenden lassen. Man muss auch sehen, gegen wen die Gladbecker gespielt haben“, sagt der Coach. Und tatsächlich: Die Liga-Neulinge aus dem nördlichen Ruhrgebiert hatten bisher das zweifelhafte Vergnügen, gegen Mannschaften zu spielen, die aktuell die ersten vier Plätze im Tableau belegen.

Info Die Statistik vor dem Duell der Aufsteiger TV Aldekerk 6:2-Punkte, 114:114-Tore, Platz 6 VfL Gladbeck 0:8-Punkte, 99:113-Tore, Platz 13 Anwurf Samstag, 30. September, 18.15 Uhr, Vogteilhalle

Bei der deutlichen und in der Summe verdienten 24:31-Niederlage am vergangenen Samstag bei der Ahlener SG mussten die Aldekerker die Erfahrung machen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und jede positive Entwicklung irgendwann endet.

„Wir haben in Ahlen eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber dann völlig den Faden verloren“, sagt Gentges. „Trotzdem sollte man diese zweite Halbzeit, die mir auf jeden Fall neue Erkenntnisse gebracht hat, nicht überbewerten.“

Das eigene Spiel wurde mittlerweile mit dem kompletten Team analysiert und besprochen. „Da wird keiner vorgeführt. Und ich selbst habe bei der Niederlage als Trainer auch Fehler gemacht, die ich vor der Mannschaft eingeräumt habe“, sagt der Aldekerker Trainer. „Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir, und damit will ich mich als Trainer gar nicht ausschließen, aus dieser Partie gegen Ahlen die notwendigen Schlüsse gezogen haben und unsere Fehler nicht wiederholen werden.“

Nach mehreren Vizemeisterschaften hat der VfL Gladbeck die Rückkehr in die Dritte Liga gefeiert. Ähnlich wie der TV Aldekerk verfügt Trainer Sven Deffte, der seit 1995 im Amt ist, über eine eingespielte Mannschaft, die große Lust auf die Dritte Liga hat und unbekümmert und ohne Druck die Saison bestreiten möchte.

Das Fundament des VfL Gladbeck ist eine gut funktionierende Jugendarbeit. Und so tritt das Team mit sieben Spielern aus der eigenen Jugend an, die beweisen wollen, dass die in der Liga mithalten können. Herzstück der Gladbecker Mannschaft ist ohne Zweifel Max Krönung, der dem Verein seit 2012 angehört und die ewige Torschützenliste des Klubs anführt.

Krönung und Gentges sind Berufskollegen, die sich bestens kennen. Gemeinsam gingen sie 2016 bei der Europäischen Polizeimeisterschaft an den Start und gewannen am Ende den Titel. „Gegen Max müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Er ist die Schaltzentrale im gegnerischen Spiel“, sagt Gentges. „Überhaupt stellen wir uns auf einen unangenehmen Gegner ein, der aus einer sehr kompakten Abwehrformation agiert.“