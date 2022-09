Programm in der Innenstadt : Straelen begrüßt den Herbst

Floristin Lily Belen wird am Sonntag auf der Kreuzrinne ihre Kunst zeigen. Foto: Stadt

Straelen Am 2. Oktober findet in der Innenstadt die Mobilitätsschau mit Markt und verkaufsoffenem Sonntag statt. Highlight ist die beliebte niederländische Floristin Lily Belen, die die Besucher mit blumigen Kunstwerken erfreuen wird.

Am Sonntag, 2. Oktober, verwandelt sich die Straelener Innenstadt wieder in eine Flaniermeile. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr veranstaltet die Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ eine Mobilitätsschau mit Herbstmarkt. An zahlreichen Ständen gibt es dann allerlei Artikel zu kaufen, die die Jahreszeit noch schöner machen, darunter Schmuck und Deko, Strickwaren, Mützen, Schals oder Lederwaren. Auch Kürbisse und herbstlich gestaltete Kränze dürfen in dem Angebot nicht fehlen.

Natürlich gibt es für den kleinen Hunger auch wieder Buden mit Crêpes oder Bratwürstchen. Zudem verleiht ein „Gin-Tasting“ dem Herbstmarkt eine besondere Note. Die Stände befinden sich in der Gelderner und Venloer Straße. Außerdem können sich die Besucher in den Geschäften von der neuesten Herbstmode inspirieren lassen.

Der Marktplatz gehört den Autohändlern, die ihre neuesten Modelle präsentieren. Dabei wird auch das Thema Elektromobilität eine große Rolle spielen. Die Fachleute stehen den Besuchern Rede und Antwort. Das Unternehmen Bustouristik Slooten zeigt einen speziellen Radanhänger, mit dem sie einen Teil ihrer Touren bestreiten. Auf diesem finden bis zu 30 Fahrräder Platz, die dann in einer eigenen Halterung zum Urlaubsort befördert werden können.

Wer mit der Straelen-Card bezahlen möchte, kann diese bei Maria Trösser und Marion Strud von der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ oder beim Kulturring-Büro auf dem Markt erwerben.

Ein besonderes Highlight gibt es für Kinder: eine kostenlose Fahrt mit dem Quad einmal rund um die Innenstadt und über die Wälle. Ab 11 Uhr warten die Fahrzeuge am Ende der Gelderner Straße/Ecke Ostwall/ Nordwall auf Fahrgäste. Jeanette Christen von Joes Fitness hat ihre Kontakte in die Quad-Szene genutzt und die Mitglieder von „Quad-Kinder“ für das Event in Straelen gewinnen können. Spenden sind gern gesehen und sollen benachteiligten Kindern zugute kommen.

Auf der Kreuzrinne fertigt die niederländische Floristenmeisterin Lily Belen für die Gäste florale Kunststücke an, die anschließend verlost oder verschenkt werden. Gemeinsam mit ihrer Straelener Kollegin Pia Trabant von „Pias Flower and Home“ wird sie „Blumiges“ hervorzaubern. Für den nötigen Glanz sorgt das Straelener Blumenmädchen Marie van Bebber. Sie wird durch die Straßen laufen und Rosen an die Damen verteilen.

Am 1. und 2. Oktober findet außerdem wieder die „Handmade“-Ausstellung statt, die an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr im großen Saal der Volksbank an der Niers an der Kuhstraße besucht werden kann. Angeboten werden Holzarbeiten aus der Schreinerei der JVA Geldern, Schmuck, Betonarbeiten, Selbstgenähtes, Gefilztes, Kronen aus Dosen, Patchwork-Arbeiten, Keramik, Kunstgegenstände aus Glas, Floristik sowie Glückwunschkarten und Geschenkverpackungen. Auf der umlaufenden Galerie in der ersten Etage stellen Hobbymaler ihre Bilder in Aquarell oder Acryl aus.

(RP)