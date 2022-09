Borussias U23 : Polanski macht Werbung für seinen Torjäger

Mönchengladbach Semir Telalovic hat maßgeblichen Anteil am Aufwärtstrend der Gladbacher U23 in der Regionalliga West. Der 22-Jährige ist der beste Schütze seiner Mannschaft. Könnte er damit auch ein Kandidat für den Profikader werden? Was Trainer Eugen Polanski über seinen Stürmer sagt.

Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen – es läuft aktuell bei Borussias U23. Daran hat Angreifer Semir Telalovic seinen Anteil. Der 22-Jährige ist mit fünf Saisontreffern bisher der erfolgreichste Schütze des Gladbacher Nachwuchsteams. „Ich glaube, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Bisher war es bei ihm immer sehr kopflastig, jetzt denkt er nicht mehr so viel nach – das bringt ihm diese eine Sekunde, um vom Gegner wegzukommen“, sagt Trainer Eugen Polanski.

Telalovic war im vergangenen Winter mit der Empfehlung von 14 Regionalliga-Toren in 23 Spielen vom bayerischen FV Illertissen nach Gladbach gewechselt. Der Wechsel war überraschend, hatten doch auch Zweiligisten Interesse am Goalgetter. Der Deutsch-Bosnier, der bis 2021 noch in der sechstklassigen württembergischen Verbandsliga für den SSV Ehingen-Süd kickte, entschied sich vor allem wegen der professionellen Strukturen für Borussia. Nach sechs Rückrundentreffern kommt Telalovic nun auch in der Regionalliga West in Fahrt. „Ich glaube kein Trainer hat etwas gegen einen Spieler, der Tore schießt. Das wird dadurch belebt, dass wir viel Konkurrenzkampf vorne haben“, sagt Polanski.

Gerade, weil Borussias Bundesliga-Mannschaft die gewünschte Verstärkung auf der Mittelstürmerposition nicht realisieren konnte, stellt sich beinahe automatisch die Frage, ob man mit Telalovic schon den passenden Mann in den eigenen Reihen hat. Bisher stand der Angreifer noch nicht im Profi-Kader. „Ich glaube, dass er Potenzial hat, höher zu spielen, als in der Regionalliga. Ob es dann direkt die erste Liga sein wird, werden wir sehen. Tore sind die beste Bewerbung für einen Stürmer“, sagt Polanski über seinen Top-Torjäger, der einen Vertrag bis 2024 hat.

In diesem Jahr wird Telalovic noch 23, in der nächsten Saison würde er also nicht mehr unter die U23-Regelung fallen – bis zum Sommer muss also eine Zukunfts-Entscheidung gefallen sein. „Wir sind auch dazu da, Spieler in höheren Ligen anzubieten. Wenn es einen Spieler in eine höherklassige Mannschaft zieht, haben wir das erreicht, was wir wollen“, sagt Polanski, der Telalovic diesen Schritt definitiv zutraut. „Ich glaube, dass er auf jeden Fall Mannschaften in der dritten Liga helfen kann. Wenn es nicht sogar besser für ihn ist, sofort in die zweite Liga zu gehen, weil dort anders Fußball gespielt wird“, macht Polanski Werbung für Telalovic.