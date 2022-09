Borussia-Training : Thuram und Plea – mit einem kann Farke in Bremen sicher planen

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Bremen aussehen

Mönchengladbach Mit jedem Trainingstag wird Gladbachs Trainer Daniel Farke schlauer: Wer steht ihm am Samstag gegen Werder Bremen zur Verfügung? Und wie verkraften Alassane Plea und Marcus Thuram die Einheiten? Am Mittwoch gab es dazu weitere Erkenntnisse.

Wer glaubt, Tobias Sippel würde sich noch von seiner Schulterverletzung beeinflussen lassen, wurde am Mittwoch auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park eines Besseren belehrt: Erst parierte der 34-Jährige einen Schuss von Nathan Ngoumou sehenswert, dann entschärfte er beim nächsten gegnerischen Angriff Alassane Pleas gute Einschusschance. Bei beiden Paraden flog Sippel durch die Luft, gebremst wurde er tatsächlich nur von den Ärzten.

Die verordneten Sippel am Mittwoch nämlich lediglich einen Durchgang des Trainingsspiels, danach durfte er nur noch zuschauen. „Das war vorher so abgesprochen, aber am Donnerstag darf ich wieder komplett mitmachen“, sagte Sippel nach der rund 90-minütigen Einheit, bei der neben Ngoumou in Manu Koné der zweite französische U21-Nationalspieler Gladbachs mitwirkte. Beide waren am Montag noch beim 2:2 gegen Belgien als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen.

Doch es gab noch weitere Personalien, die die etwa zehn Trainingszuschauer genauer beobachtet haben dürften: Plea, der zuletzt mit einem Muskelfaserriss ausgefallen war, steigerte die Belastung weiter und machte das komplette Training mit. „Bei ein, zwei Spielformen war er der Überzahlspieler, um nicht ganz so gefordert zu sein. Von der Muskulatur her hat er sich am Ende ein bisschen müde gefühlt“, sagte Daniel Farke. Ob Gladbachs Trainer im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr) auf Plea zurückgreifen kann, bleibt daher abzuwarten, möglicherweise wird sich das erst nach dem Abschlusstraining am Freitag und somit kurz vor der Abreise nach Bremen entscheiden. „Ich hoffe, dass Alassane fit ist. In der Offensive haben wir nicht allzu viele Optionen“, sagte Farke.

Marcus Thuram, der zum Auftakt in die Trainingswoche wegen Wadenproblemen gefehlt hatte, am Mittwoch aber wieder mitwirken konnte, kann Farke an der Weser einplanen. „Marcus kann das kontrollieren. Es ist nur schmerzhaft, es kann aber nichts kaputtgehen. Von daher sollte es gehen“, sagte Farke.