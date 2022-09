Borussias Nationalspieler : Hofmann ist aus vielen Gründen reif für die Wüste

Mönchengladbach Der Gladbacher Jonas Hofmann hat auch nach den beiden Spielen gegen Ungarn und England riesige WM-Chancen. Bundestrainer Hansi Flick weiß, war er am 30-Jährigen hat. Auf und neben dem Platz.

Jonas Hofmann war nicht mehr dabei, als das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Londoner Wembleystadion gegen England spektakulär und wild wurde. Der Borusse spielte nur in den ersten 45 Minuten, dem weniger ansehnlichen Teil des Klassikers. Und er war auch nicht so drin im Spiel wie sonst. Eine Torschussvorlage, 38 Ballkontakte und eine Zweikampfquote von nur 25 Prozent – das war nicht richtig Hofmann-like. Dennoch hat die letzte Länderspielreise vor der WM belegt, was Bundestrainer Hansi Flick schon im Trainingslager der Borussen am Tegernsee sagte: Hofmann ist, wenn er sich in den nächsten Wochen nicht verletzt, im Winter reif für die Wüste und wird in Katar an der Mission WM-Sieg mitarbeiten.