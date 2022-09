Nach vier Niederlagen in Serie : Markus Müller: „Zeit der Ausreden ist vorbei“

Wachtendonk Warum der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum vor dem Heimspiel gegen den VfB Bottrop glaubt, dass es jetzt aufwärts geht.

„Die Zeit der Experimente und Ausreden ist jetzt vorbei. Wir haben in dieser Woche mit dem Trainer-Team einige Dinge klar angesprochen. Und ich glaube, dass jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gehen wird. Auf alle Fälle haben wir in dieser Woche unsere besten Trainingseinheiten gemacht“, sagt Coach Markus Müller. Der Ruck ist auch dringend nötig, denn der Gast aus Bottrop wird vor allem die Defensive des TSV Wa.-Wa. fordern, die in den ersten fünf Begegnungen in dieser Saison bereits 13 Gegentore kassiert hat. Die Gäste haben in Fatih Candan, der schon bei Schalke 04 in der Regionalliga aufgelaufen ist, und Rene Biskup, der bislang fünf Mal getroffen hat, starke Angreifer in ihren Reihen.