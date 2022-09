Handball : A-Juniorinnen des TV Aldekerk starten in die neue Saison

Das Team des TV Aldekerk – oben von links: Trainer René Baude, Co-Trainerin Sinje Weisz, Fenna Muilenberg, Senaa Bernaid, Jana Hunzelder, Marie Ritz, Jana Marseille, Merit Eggeling, Lynn Tillmann, Co- Trainerin Nikki Schreurs, Athletiktrainer Tobias Kegelmann; unten von links: Jule Ripkens, Emily Heieck, Lya Stolzenberg, Janne Bräuer, Anneke Magera, Hannah Zollitsch, Hannah Nunnendorf, Hannah Floeth, Leah Wulf . Foto: ATV

Kerken In der Vorrunde der Bundesliga geht es für das Team am Samstag mit dem Heimspiel gegen die JSG Mundenheim/Rheingönheim los. Beim ATV hat sich personell einiges getan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Am Wochenende startet die weibliche A-Jugend in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Durch den dritten Platz in der vergangenen Spielzeit konnte sich auch der TV Aldekerk direkt wieder für die neue Saison im Oberhaus qualifizieren und will versuchen, den Erfolg zu wiederholen.

Am Kader des Teams hat sich ein etwas getan, das Grundgerüst um Kapitänin Merit Eggeling ist zwar zusammengeblieben, doch es musste punktuell ergänzt werden. Der Abgang von Jugend-Nationaltorhüterin Norah Kothen wiegt schon schwer, doch sollen Anneke Magera, Janne Bräuer und Hannah Zollitsch die Lücke schließen. Mit Pam Korsten, die der ATV in Richtung Kamp-Lintfort ziehen lassen musste, muss auch eine Haupttorschützin der vergangenen Saison ersetzt werden. Zudem fehlen der Mannschaft durch die fehlende Qualifikation auch die ersten Partien unter Echtbedingungen, doch spielen die Mädchen bei den Seniorinnen oder der zweiten Mannschaft und sind im Wettkampfmodus. „Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben und wir von Verletzungen verschont bleiben“, sagt Trainer René Baude, der an der Seitenlinie verantwortlich ist. „Wir sind froh, dass es jetzt am Wochenende endlich losgeht.“

In der Gruppe sechs bekommen es die Aldekerkerinnen mit der SG Kappelwindeck/Steinbach aus Baden-Württemberg und dem Nachbarn Turnerschaft St. Tönis zu tun, die sich im Sommer ebenfalls qualifizieren konnten. Komplettiert wird die Vierergruppe durch das Team der JSG Mundenheim/Rheingönheim, das am Samstag ab 16 Uhr in der Vogteihalle beim ATV zu Gast ist.

Im einzigen Heimspiel der Vorrunde kann der ATV eine erste Duftmarke setzen und frühzeitig schon die Weichen in Richtung der nächsten Runde stellen. Baude konnte die JSG kürzlich noch beim Sauerlandcup beobachten und weiß, worauf es ankommt. „Mit halber Kraft wird es am Wochenende nicht gehen, wir müssen Vollgas geben.“