Neuling spielt beim SV Genc Osman Duisburg : Richtungsweisende Partie für Sportfreunde

Straelen Fußball-Landesligist SF Broekhuysen hat zuletzt Lehrgeld gezahlt. „Jetzt müssen wir langsam anfangen, zu punkten“, sagt Trainer Sebastian Clarke.

Am Sonntag, 15 Uhr, steht für seine Mannschaft eine richtungsweisende Partie beim nur einen Punkt besseren SV Genc Osman Duisburg an. Die wahre Spielstärke des Gegners ist dabei schwer einzuschätzen. Mal kassierten die Duisburger klare Niederlagen mit vielen Gegentoren, dann gewannen sie etwa gegen den TSV Wachtendonk/Wankum mit 4:0 und erreichten zuletzt gegen BW Dingden ein 0:0. „Es muss für uns klar sein, dass wir jetzt langsam anfangen müssen, zu punkten. Ansonsten laufen wir der Musik schon früh in der Saison hinterher. Wir müssen in dieser Liga immer über 90 Minuten hellwach sein“, sagt Sebastian Clarke. Mit personellen Problemen braucht sich der Übungsleiter derweil nicht zu beschäftigen. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spieler an Bord.