„Ich kann mich damit nicht abfinden“ : VSF-Coach Willi Kehrberg bemängelt Einstellung einiger Spieler in Amern

Fussball-Landesliga In der Landesliga stehen für die VSF Amern nach einem holprigen Saisonstart richtungsweisende Spiele auf der Agenda. Gerade in dieser wichtigen Phase ist Coach Willi Kehrberg mit der Einstellungen einiger Akteure nicht zufrieden.

Für die VSF Amern stehen zwei richtungsweisende Wochen in der Fußball-Landesliga an. Zunächst empfängt die Kehrberg-Elf am Sonntag Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West, ehe es eine Woche später zum VfR Fischeln geht.

Will man den Anschluss ans obere Tabellendrittel nicht ganz aus den Augen verlieren, müssen sogar beide Spiele gewonnen werden. „Das ist jetzt die Phase, die entscheidet, in welche Richtung es geht. Zwischen den Mannschaften, die vier Punkte haben, und der oberen Hälfte liegen jetzt schon sechs Punkte. Es kann für uns nur das Ziel sein, an diese Mannschaften heranzukommen“, gab VSF-Coach Willi Kehrberg die Zielsetzung für beide Duelle klar vor. Für ihn werden die Mannschaften, die in vier Wochen noch in der unteren Tabellenhälfte stehen, gegen den Abstieg spielen.