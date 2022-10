Fußball : Sportfreunde Broekhuysen rutschen auf den letzten Platz ab

Straelen Der Bezirksligist kassiert eine unnötige 0:2-Niederlage beim SV Genc Osman Duisburg und ist neues Schlusslicht. „Wir hatten es mit einem Gegner zu tun, der schlagbar war“, sagt der Sportliche Leiter Heinz Trienekens.

Das Spiel in Duisburg stand für die Sportfreunde Broekhuysen unter keinem guten Stern. Nach einer Trainingsverletzung von Coen Aarts musste auch Norman Kienapfel mit Oberschenkelproblemen bereits nach 16 Minuten ausgewechselt werden. Dennoch gehörte den Gästen, die ohne ihren verhinderten Trainer Sebastian Clarke angereist waren, die erste große Möglichkeit. Ein strammer Schuss von Sven van Bühren landete nach 15 Minuten an der Querlatte. Kurz darauf hatte der Torjäger eine weitere Möglichkeit. Er zögerte aber einen Moment zu lang, als er frei stehend in aussichtsreicher Position in letzter Sekunde geblockt wurde.