Uevekoven in der Kreisliga nicht zu stoppen : Sportfreunde überflügeln auch die Schwäne

Zum Uevekovener 2:0 zappelt der Ball im Netz: Schwanenbergs Torhüter Julian Nuth (l.) sinkt zu Boden, Jens Engert jubelt. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Im Aufsteigerduell der Kreisliga A behalten die Sportfreunde Uevekoven gegen den SV Schwanenberg die Oberhand, feiern mit dem verdienten 5:3 den siebten Sieg im siebten Spiel und festigen damit die Tabellenführung. Ein wenig ärgerte sich SF-Coach Daniel Marschalk über die drei Gegentreffer.

Von Michael Moser

Die Sportfreunde Uevekoeven ziehen in der Kreisliga A weiterhin ihre Kreise an der Tabellenspitze. Im Heimspiel am siebten Spieltag hieß es gegen den SV Schwanenberg nach 90 abwechslungsreichen Minuten 5:3.

Es war ein hochverdienter Erfolg für die Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk, der am Ende nur in der Höhe geschmälert wurde, was auch am Trainer nagte: „Ich finde es nicht wünschenswert, wenn wir bei einer 5:0-Führung, noch drei Gegentore kassieren.“ Natürlich weiß Marschalk selber, dass dies Jammern auf hohem Niveau ist.

Das Spiel auf der Anlage „En de Meer“ zeigte ein deutliches Muster, denn Schwanenberg versuchte aus einer kompakten Defensive heraus zu kontern, während die Gastgeber das Spielgeschehen in die Hand nahmen. Die Gäste standen gut organisiert und hielten das 0:0 über eine halbe Stunde lang, ehe ein individueller Fehler dem Gegner in Person von Robin Eckers die Möglichkeit zum Führungstreffer ermöglichte (36.). Uevekoven legte noch einen Zahn zu und erzielte vor dem Pausenpfiff das 2:0. Schwanenbergs Christian Theißen traf unglücklich ins eigene Tor (45.). Damit dürfte Daniel Marschalk zufrieden gewesen sein: „Wir brauchen immer einen Dosenöffner im Spiel, da sich viele Gegner sehr defensiv aufstellen.“

Nach dem Seitenwechsel wurde die Uevekovener Überlegenheit noch deutlicher. Die vermeintliche Vorentscheidung der Begegnung fiel unmittelbar nach Wiederanpfiff. Nach einem Eckball war Leon Dederichs zur Stelle und traf per Kopfball zum 3:0 (46.). Die stark ersatzgeschwächten Gäste hatten nun immer weniger dagegenzusetzen und zahlten teilweise, wie auch schon in den vergangenen Partien, „Aufsteigerlehrgeld“, wie Matthias Denneburg es nannte.

Mit einem sehenswerten Solo erhöhte Lukas Köllermeyer in der 52. Minute auf 4:0, während Robin Eckers mit seinem zweiten Treffer das 5:0 markierte (55.). Auf Uevekovener Seite kam es anschließend zu einigen Wechseln, und gleichzeitig verstärkten die Schwanenberger ihre Angriffsbemühungen. Die Mannschaft zeigte nun Herz und spielte auch endlich mal Fußball. Tatsächlich machten die Gäste noch drei Treffer. Marc Zaeske traf dabei doppelt, und sieben Minuten vor dem Abpfiff schließlich Kassim Sidibe.