Erfolgsgeschichte Der Trainer-Dauerbrenner Sascha Heigl

Sascha Heigl und Grün-Weiß Vernum – das ist eine lange Erfolgsgeschichte, die immer noch einige Kapitel auf Lager hat. Der Trainer des Fußball-A-Ligisten hat jetzt frühzeitig seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und geht damit in seine mittlerweile zehnte Spielzeit beim Gelderner Club. Das neue Jahr lässt sich für seine Mannschaft ausgezeichnet an. Die Grün-Weißen haben in den ersten vier Spielen nach der Winterpause satte zehn Punkte gesammelt und sind mittlerweile auf Rang vier vorgerückt. Zum Aufstieg wird es bei aktuell zwölf Zählern Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Sevelen in der laufenden Saison zwar nicht mehr reichen. Aber immerhin geht’s ja auch noch um die Vorherrschaft in der Stadt. In der Endabrechnung möchte man den Bezirksliga-Absteiger SV Walbeck in der Tabelle gerne hinter sich lassen.