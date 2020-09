Fußball : SV Straelen II will mittelfristig in die Landesliga aufsteigen

SV Straelen II will mittelfristig in die Landesliga aufsteigen

Dirk Otten: „Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Foto: SV Straelen/Verein

Straelen Der Bezirksligist hat sich mit zahlreichen jungen Akteuren verstärkt und soll als U-23-Mannschaft einen guten Unterbau für das Regionalliga-Team bilden.

Als Dirk Otten Anfang des Jahres die zweite Mannschaft des SV Straelen in der Fußball-Bezirksliga übernahm, war für den neuen Trainer schon nach der ersten Begegnung wieder Schluss. Die Corona-Pandemie sorgte für den Abbruch der Saison und bewahrte den damaligen Tabellenletzten womöglich vor dem Abstieg. Nun soll es für das Team mit einem neuen sportlichen Konzept besser laufen. Dirk Otten, seit vielen Jahren erfolgreicher Trainer im Straelener Jugendbereich, konnte die Verantwortlichen davon überzeugen, mit dem Aufbau einer U-23-Mannschaft den richtigen Unterbau für das Regionalliga-Team zu schaffen.

„Und einen Großteil der Verstärkungen aus anderen Vereinen habe ich hier schon im Jugendbereich trainiert. Wir konnten sie zurückgewinnen und ihnen nun beim SV Straelen eine Perspektive bieten“, so Otten. Mit einem Durchschnittsalter von rund 21 Jahren startet der SVS II als einziges Team aus dem Kreis Kleve/Geldern in der Gruppe 4.

Die Testspiel-Ergebnisse bewiesen, dass der Bezirksligist auf einem guten Weg ist. Gegen die Landeslisten VfL Tönisberg (4:2) und Hamborn 07 (2:1) setzte sich das U-23-Team durch. Mittelfristig ist der Sprung in die Landesliga geplant. „Mit dem neuen Konzept haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Realistisch halte ich einen Aufstieg in den nächsten drei Jahren für machbar“, sagt Otten.