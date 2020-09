Porträt Lena Heimes : Der Pechvogel des TV Aldekerk lässt sich von Rückschlägen nicht unterkriegen

Kerken Die 23-jährige Außenspielerin wird den Saisonstart in der Dritten Handball-Liga wohl verpassen, weil es bei einer Armverletzung Komplikationen gab. Sie gehört zum sogenannten goldenen Jahrgang des ATV.

Die 23-jährige Lena Heimes wohnt im Kerkener Ortsteil Rahm und absolviert eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Sie ist ein typisches Beispiel für die herausragende Jugendarbeit des TV Aldekerk. Mit vier Jahren stand Heimes zum ersten Mal in der Halle und gehörte später dem sogenannten goldenen Jahrgang an, der in der Jugend Deutscher Vizemeister wurde, die Saison darauf das Final-Four-Turnier erreichte und heute das Korsett der ersten Mannschaft bildet.

Als 19-jährige war sie maßgeblich am Aufstieg der Mannschaft in die Dritte Liga beteiligt und zeichnete sich schon damals dadurch aus, in entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen. Wegen ihres explosiven Antritts und ihrer Treffsicherheit zählt sie zu den besten Konterspielerinnen in der Liga. Sie weiß sich in Eins-gegen-Eins-Situationen durchzusetzen.