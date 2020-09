Fußball : Guido Winkmann und Martin Thomsen sind fit für die Bundesliga

Kreis Kleve Die Schiedsrichter aus dem Kreis Kleve/Geldern haben ihre Prüfung für die neue Saison bestanden. Trotz der beiden Aushängeschilder gibt es bei den Referees unverändert Nachwuchsprobleme.

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat nach wie vor zwei Schiedsrichter als Aushängeschilder in der Bundesliga. Guido Winkmann (SV Nütterden) leitet weiter Bundesliga-Partien. Martin Thomsen (SV 06 Donsbrüggen) wird in der Spielzeit 2020/2021 als Assistent in der Ersten und als Unparteiischer in der Zweiten Liga aktiv sein. Zuletzt bereiteten sie sich bei einem Trainingslager im oberbayerischen Grassau auf den Saisonstart vor.