Bundesliga im Sportschießen : SSG Kevelaer will Geschichte schreiben

Trainer Simon Janssen will mit der SSG Kevelaer nach der neuen Saison erneut jubeln. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Die Schießsportgemeinschaft will die erste Mannschaft sein, die zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister wird. Trainer Simon Janssen ist zuversichtlich, dass der Bundesligist dieses ambitionierte Ziel erreichen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Simon Janssen ist niemand, der lange um den heißen Brei herumredet. Er vertritt stets eine klare Meinung. Als erfolgreicher Trainer des amtierenden Deutschen Meisters Schießsportgemeinschaft (SSG) Keve­laer formuliert er entsprechend kurz und prägnant das Saisonziel: „Wir wollen die erste Mannschaft sein, die zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister wird.“

Der 24-jährige Gartenbauingenieur aus der Bauernschaft Berendonk bei Wetten ist keinesfalls ein Fantast. Er liefert für sein ambitioniertes Ziel gleich die Begründung mit: „Wir werden voraussichtlich mit der Mannschaft starten, die in den letzten beiden Jahren den Titel gewonnen hat. Unter diesen Voraussetzungen würde mir doch niemand eine andere Zielsetzung abnehmen.“ Und er richtet im gleichen Atemzug eine Kampfansage an die Bundesliga: „Wer Deutscher Meister werden will, muss erst mal uns schlagen.“

Info Die ersten Wettkämpfe der SSG Kevelaer 10./11. Okober Ausrichter BSV Buer-Bülse, Gegner Wissener SC und SV Wieckenberg 24./25. Oktober Ausrichter SV Wieckenberg, Gegner SG Mengshausen und Braunschweiger SG 7./8. November Ausrichter SSG Kevelaer, Gegner St. Hubertus Elsen und SV Gölzau

Die Mannschaft wie zuletzt, das sind in der Reihenfolge Marco Suppini, Anna Janssen, Alexander Thomas, Franke Janssen und Jana Erstfeld. Allesamt Sportler, die auf einem absoluten Weltklasseniveau schießen. „Unsere eigentliche Nummer eins, Sergey Richter, lebt mit seiner Familie in Russland und darf wegen der Pandemie das Land noch immer nicht verlassen. Und Marco Suppini hat bereits angekündigt, dass er nicht an allen Bundesliga-Wettkämpfen teilnehmen kann“, sagt Janssen. Aus diesem Grund wurde Jade Bordet von der SSG für den einen freien Ausländerplatz verpflichtet. „Unsere zweite Mannschaft schießt zwar in der Zweiten Bundesliga. Doch der Leistungsunterschied zur Ersten Liga ist zu groß. Deshalb kam es zu dieser Verpflichtung“, sagt Janssen.

Die 20-jährige Französin, die in Paris lebt, kommt mit der Empfehlung, bei der Europameisterschaft in Polen die Silbermedaille gewonnen zu haben. „Vielleicht ist es schon eine gute „Investition“ in die Zukunft“, so Janssen, der gelegentlich in der dritten Mannschaft, die in der dritthöchsten Liga schießt, aushilft. Auch wenn ihm wenig Zeit dafür bleibt, hat er es nicht verlernt. Schließlich wurde er als Jugendlicher Deutscher Meister im Einzel.

Die Kevelaerer Schützen waren von der Corona-Pandemie nicht allzu sehr betroffen. Bereits Mitte Mai konnten sie unter Beachtung entsprechender Regeln wieder an den Schießstand gehen. Einziger Nachteil war, dass internationale Wettkämpfe und Ranglisten-Turniere lange nicht stattfanden und es den Schützen an Wettkampferfahrung fehlt. Sie können dadurch ihren aktuellen Leistungsstand nicht einordnen.