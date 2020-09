Handball : Frauen-Team des SV Straelen erwischt einen Fehlstart

Zoe Daguhn (am Ball) erzielte bei der knappen Niederlage zwei Treffer für den SV Straelen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Der Oberligist kann zum Auftakt beim 19:20 bei Adler Königshof nicht an die guten Leistungen in den Testspielen anknüpfen. „Das war über weite Strecken der Partie zu wenig“, sagt Trainer Thomas Floeth.

Der SV Straelen ist in der Handball-Oberliga der Frauen mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Das Team von Trainer Thomas Floeth unterlag bei Adler Königshof mit 19:20 (9:11). „Mit Ausnahme von Noémie Stangenberg hat nahezu die komplette Mannschaft unter ihren Möglichkeiten agiert. Das Abwehrspiel war ordentlich, doch vorne wollte herzlich wenig gelingen. Das war über weite Phasen der Partie schlichtweg zu wenig, um als Sieger vom Parkett gehen zu können", sagte Floeth.

Vom Anpfiff an taten sich die Grün-Gelben gegen einen in den ersten 20 Minuten offensiv verteidigenden Gegner überraschend schwer. Kaum Zug zum Tor und regelmäßig eingestreute technische Fehler machten es dem Gastgeber leicht, mit 3:1 in Führung zu gehen. "Das war mut- und kopflos", sagte Floeth zum zähen Ringen um jeden einzelnen SVS-Treffer. Doch auch Königshof hatte seine liebe Müh und Not, Chancen zu kreieren. Mittel Nummer eins waren Anspiele an den Kreis, die den Adlern regelmäßig glückten.

Ansonsten hatten die Blumenstädter hinten alles im Griff und mit dem ersten Pflichtspieltor von Noémie Stangenberg zum 5:5 nach 16 Minuten den Ausgleich hergestellt. Wenig später lag Straelen mit 8:7 vorn – es war die zweite und letzte Führung in diesem Spiel. Zur Pause lag das Team mit 9:11 zurück.

In Halbzeit zwei starteten beide Mannschaften mit etwas mehr Schwung. Jetzt fielen die Tore in schöner Regelmäßigkeit. Anika Sewing traf in der 41. Minute zum 14:14. Der SVS schien am Drücker, gönnte sich trotz mehrerer Hochkaräter jedoch erneut zehn torlose Minuten. „Wir haben uns das Leben selbst unglaublich schwergemacht. Anstatt den Ball mit Tempo durchzuspielen und auf vorhandene Lücken im Abwehrverband Druck auszuüben, wurde häufig quer gespielt oder sich in unnötigen Zweikämpfen aufgerieben. Unsere Stärke, das Spiel für die Außen, kam dadurch kaum bis gar nicht zum Tragen", sagte Floeth. So gelang Königshof der erneute Führungswechsel und in der 57. Minute der Treffer zum 20:16.

Erst als eigentlich nichts mehr ging, löste sich beim SVS der Knoten. Es wurde noch einmal spannend. Sewing, van Bebber und Stangenberg brachten die Gäste bis 30 Sekunden vor Schluss auf 19:20 heran. Straelen kam aber trotz offener Manndeckung nicht mehr in Ballbesitz. „Das war alles in allem ziemlich enttäuschend. Die Mädels können so viel mehr, haben es, anders als in den Testspielen, aber nicht auf die Platte gebracht“, sagte Floeth.