Bilanz der Medensaison : „Es war ein guter Test, um reinzuschnuppern“

Mönchengladbach Als Aufsteiger beenden die Damen des GHTC eine Regionalliga-Saison unter besonderen Umständen auf Platz vier. Auch der Viersener THC ist mit der Medensaison zufrieden.

Die Spielzeit endete mit einem Erfolgserlebnis: Am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison besiegten die Damen des Gladbacher HTC am vergangenen Sonntag den TC GG Bensberg mit 5:4. Es war der zweite Sieg im fünften Spiel, am Ende stand für den Aufsteiger Platz vier unter sechs Mannschaften in der Abschlusstabelle. Henrik Schmidt, Ressortleiter Tennis im Verein, zeigt sich damit zufrieden: „Der vierte Platz ist erwartungsgemäß für uns.“ Das gestiegene Niveau eine Spielklasse höher habe man aber schon gespürt, gibt Teamkapitänin Sheila Moradian zu: „An den hinteren Positionen haben wir das deutlich gemerkt. Es waren starke Mannschaften dabei, einige Spiele haben wir nur knapp verloren, andere hingegen sehr deutlich.“