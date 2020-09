Fußball : Gelungenes Comeback für Uedemer SV

Der Uedemer Lukas Broeckmann (links) kam mehrfach gefährlich vor das Tor des FC Aldekerk. Hier scheitert er an Keeper Thorsten Fühner. Foto: Markus van Offern (mvo)

Uedem Der Aufsteiger meldet sich nach fünf Jahren mit einem Sieg in der Bezirksliga zurück. Er gewinnt vor 150 Zuschauern das Heimspiel gegen den FC Aldekerk mit 2:1. Simon Trappe und Maik Hemmers sorgen mit ihren Toren dafür.

Nach fünf Jahren Abstinenz feiert der Uedemer SV in der Fußball-Bezirksliga eine gelungene Rückkehr. Mit 2:1 (0:0) setzte sich der von Martin Würzler trainierte Aufsteiger am Sonntag gegen den FC Aldekerk durch. „Zum Auftakt drei Punkte gegen den Abstieg sind toll. Es war harte Arbeit für uns, aber so wird es die ganze Saison gehen. Die Einstellung hat heute gestimmt“, sagte Martin Würzler.

Die Gäste gingen favorisiert in die Begegnung. Doch schon im Vorfeld der Partie hatte Aldekerks Trainer Marc Kersjes erklärt: „Natürlich wollen wir gewinnen, doch nach der langen Pflichtspielpause müssen wir auch erst einmal sehen, wo wir überhaupt stehen.“ Knapp 150 Zuschauer sahen im Uedemer Stadion an der Tönisstraße eine muntere Anfangsphase. Beide Mannschaften spielten couragiert nach vorne. Der FC Aldekerk versuchte es mit langen Bällen in den Strafraum, während der USV über die pfeilschnellen Flügelspieler Lukas Jacobs und Simon Trappe den Weg zum gegnerischen Tor suchte. Hochkarätige Chancen blieben vorerst jedoch aus.

Info Die Mannschaften und die Torschützen Uedemer SV Peters – Müller, Jaschek, Sankowski, Ebbing, Pietersma (75. Riddermann), Broekmann (79. Groß), Janßen, Jacobs (61. van den Heuvel, Trappe (69. van Rennings), Hemmers FC Aldekerk Fühner – Wißfeld, Willemsen, Herrschaft, J. Franke, Foede (62. Rombs), Ji. Altgen, Hermelyn (82. Völkel), Martinez, Martens, Ja. Altgen (75. Härtner) Tore 1:0 Simon Trappe (52.), 1:1 Oliver Martens (62.), 2:1 Maik Hemmers (73.)

Nach einer Viertelstunde gewann Aldekerk an Spielkontrolle hinzu. Doch im Angriff agierten die Kicker aus dem Südkreis immer wieder zu nervös. Im Gegenzug präsentierte sich die Uedemer Defensive sattelfest. Abwehrchef Matthias Sankowski zeigte eine durchweg starke Vorstellung und unterband jedwede Bemühungen des FCA.

In den zweiten Durchgang starteten die Uedemer erneut engagiert. Der FCA stand defensiv ungeordnet, als Simon Trappe seine Schnelligkeit auf dem rechten Flügel ausspielte und den Uedemer SV in der 52. Minute in Führung brachte. In der Folge reagierte Aldekerk und drängte den Aufsteiger tief in dessen Hälfte. In der 62. Minute schloss Oliver Mertens einen Angriff sehenswert zum verdienten Ausgleich ab. Die Kicker von Übungsleiter Marc Kersjes drängten nun auf den Führungstreffer. Doch immer wieder wurden die Angriffsbemühungen von leichtfertigen Fehlpässen und Abstimmungsfehlern unterbunden.