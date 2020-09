Fußball : Guido Contrino neuer Trainer des TSV Wachtendonk-Wankum

Wachtendonk Der Landesliga-Neuling präsentiert nur sechs Tage nach dem Rücktritt von Coach Frank Goldau den Nachfolger. Spieler El Houcine Bougjdi hat den Klub unterdessen schon wieder verlassen. Er wechselt zum SV Scherpenberg.

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat die Trainerfrage in kurzer Zeit geklärt. Nur sechs Tage, nachdem Frank Goldau beim Fußball-Landesligisten seinen Rücktritt erklärt hatte, präsentierte der Sportliche Leiter Peter Streutgens am Montagabend den neuen Mann an der Linie: Guido Con­trino. Der 49-jährige Inhaber der Trainer-B-Lizenz ist ein Kind des Ruhrgebiets und kommt aus Oberhausen.