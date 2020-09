Volleyball : Gelungene Premiere für Kleverland Volleys

Kreis Kleve Die neue Spiel-Gemeinschaft, die aus Akteuren der SV Bedburg-Hau und des 1. VBC Goch besteht, siegt zum Auftakt in der Verbandsliga mit 3:1. Der Kevelaerer SV startet zum ersten Mal seit vier Jahren mit einem Erfolg.

Gastgeber Kleverland Volleys und der SV Bayer Wuppertal II brannten in der Volleyball-Verbandsliga zur Saisonpremiere kein spielerisches Feuerwerk ab. Doch am Ende zählte nur, dass es mit einem 3:1 (22:25, 25:14, 25:23, 27:25)-Sieg ein gelungenes Debüt der neuen Spiel-Gemeinschaft aus Routiniers des Verbandsligisten SV Bedburg-Hau und jungen Akteuren der Bezirksligisten 1. VBC Goch gegeben hatte.

Die Volleys setzten dann auf großen Kampf in der Abwehr und Angriffe über die Routiners im Team. Nach verwandelten Satzball von Thomas Holtermann zum glatten 25:14 war der Ausgleich geschafft. Größere Dramatik brachten die hart umkämpften Endphasen der weiteren Sätze. Verbandsliga-Debütant Felix Wetzold holte per Block das 25:23 für die Volleys in Durchgang drei. In Satz vier wehrte Routinier Christoph Bours bei 23:24-Rückstand einen Satzball ab und machte den Weg zum Sieg frei.