Fußball : Rainer Krohn verlässt die Sportfreunde Broekhuysen

Broekhuysen Der spielende Co-Trainer des Bezirksligisten beendet seine Laufbahn. Sven van Bühren und Justin Theelen kommen. Coach Sebastian Clarke bleibt.

Zunächst wird Cheftrainer Sebastian Clarke auch in der kommenden Spielzeit die Richtung vorgeben – allerdings mit einem neuen Mann an seiner Seite. Denn sein bisheriger Co-Trainer, Rainer Krohn, wird am Saisonende auch als Spieler seine Karriere beenden. Dem 34-Jährigen, der es in seiner Laufbahn bis zur Oberliga gebracht hat, fiel die Entscheidung nicht leicht. Er möchte nun aber mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der neue Trainerassistent wird Philipp Brouwers, der auch lange beim SV Straelen spielte und eine Menge Erfahrung mitbringt. Fraglich ist, ob der 29-jährige nach einem Kreuzbandriss selbst noch einmal aktiv ins Fußball-Geschehen eingreifen wird.

Auch Spielertrainer Sebastian Clarke ist mit Planungen in seinem Verein sehr zufrieden. „Mit Sven van Bühren kommt sicher einer der talentiertesten Fußballer aus dem Kreis. Aber wir haben auch innerhalb des Vereins sowohl in der A-Jugend als auch in der zweiten Mannschaft einige talentierte Spieler, die durchaus den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können“, sagt Clarke. So dürften die Broekhuysener, die in dieser Saison schon eine gute Rolle in der Liga gespielt haben und aktuell auf dem dritten Rang – hinter dem souveränen Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum und dem zweitplatzierten VfL Tönisberg – stehen, auch für die Zukunft gut aufgestellt sein.