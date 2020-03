Fußball : Viktoria Winnekendonk: Lars Allofs löst Sebastian Steinhauer ab

Winnekendonk Die erste Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga B spielt, bekommt ab der kommenden Saison einen neuen Trainer. Auch im Vorstand gibt es personelle Veränderungen.

Viktoria Winnekendonk, Tabellendritter in der Fußball-Kreisliga B, bekommt im Sommer einen neuen Trainer – Lars Allofs. Der Vertrag mit dem derzeitigen Coach Sebastian Steinhauer wurde nicht verlängert. „Sebastian hat bisher ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ihm ist es nicht nur gelungen, Spieler aus der eigenen Jugend in die Mannschaft zu integrieren, sondern auch den häufig wechselnden Kader zielgerichtet einzustellen und zu motivieren. Insofern halten wir es noch für möglich, einen Aufstiegsplatz zu erreichen“, sagt Vorsitzender Peter Schlossarek. „Ich bin überzeugt, dass Trainer und Mannschaft dafür alles geben werden. Völlig offen ist natürlich, ob und wenn ja in welcher Form die Saison fortgesetzt wird.“