Volleyball : VCE Geldern geht bei der Jugendarbeit neue Wege

Geldern/Kevelaer Leonard Merz hat beim Volleyball-Verein sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Er profitierte wie der VCE davon, bei dem rund 80 Kinder aktiv sind.

Zum einen ist der Verein eine Kooperation mit dem Kindergarten Am Rodenbusch, der anerkannter Bewegungskindergarten ist, eingegangen. Zum anderen bietet er jungen Leuten die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Verein abzuleisten. Nach Leonie van Well ist Leonard Merz der zweite FSJler, den der VCE beschäftigte. Die nackten Zahlen der jugendlichen Mitglieder belegen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.

Der 18-jährige Leonard Merz wohnt in Kevelaer und hat dort 2019 auf dem Kardinal-van-Gaalen-Gymnasium das Abitur gemacht. Als aktiver Fußballer kickt er beim KSV Kevelaer in der Leistungsklasse. Über seine berufliche Zukunft war er sich unschlüssig, studieren wollte er auf jeden Fall nicht. Im Internet wurde er auf das Angebot aufmerksam, beim VCE ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten zu können. Er nahm Kontakt mit dem Verein auf – und nahm am 1. September seinen Job auf.

„Natürlich hatte ich auch im Hinterkopf, Jugendtrainer beim Kevelaerer SV zu werden. Den Junior-Coach-Schein hatte ich schon in der Schule gemacht“, sagt Leonard Merz. Und im Rahmen seines FSJ machte er gleich zu Beginn die Trainer-C-Lizenz für Breitensport. „Leonard musste 39 Stunden pro Woche arbeiten“, sagt Vorsitzender Hartmut Harmsen. „Die Zeit können wir mit reiner Vereinsarbeit nicht füllen. Deshalb hat er die restliche Stunden in unserem Kooperationskindergarten verbracht.“

In seiner Jugend-Abteilung bewegt und trainiert der VCE in fünf nach Alter gestaffelten Gruppen rund 80 Kinder. Eine stolze Zahl. Von dem FDJ-Konzept möchte der Vorsitzender auf keinen Fall abweichen. „Alle profitieren von dieser Sache. Wir als Verein, der Kindergarten und seine Kinder und natürlich der FSJler. Denn ich stelle immer wieder fest, wie die jungen Leute in der kurzen Zeit reifen“, sagt Harmsen. Und die nächste FSJlerin steht bereits in den Startlöchern. Es ist Katrin Baumann, die in der Landesliga für den Verein erfolgreich aufschlägt.