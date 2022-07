Fußball, Testspiele : SFB mit Remis im ersten Test, aber guter Nachricht

Monheim/Langenfeld Im ersten Testspiel kommt Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg nicht über ein 1:1 gegen den FC Leverkusen hinaus. Dafür kann er die Vertragsverlängerung von Kosi Saka vermelden. Beim SSV Berghausen II und dem GSV Langenfeld geht es torreich zu.

Eine gute Nachricht gab es für die SFB dennoch: Routinier Kosi Saka, der auch gegen den FC Leverkusen in der ersten Halbzeit mitwirkte, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der 36-jährige Führungsspieler geht damit in sein neuntes Jahr bei den Sportfreunden, mit denen er nicht nur über seine eigene Aktivität in der Oberliga verbandelt ist, sondern darüber hinaus auch als Jugendleiter und gemeinsam mit seinen Teamkollegen Sercan Er und Tobias Galka auch als Trainer der U14. „Wir sind froh, dass Kosi seinen Vertrag bei uns um ein weiteres Jahr verlängert hat. Es gibt keinen Besseren in der Liga, der ein Spiel derart lesen, aus der Defensive heraus lenken und dirigieren kann wie Kosi. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der auf und neben dem Platz sehr wichtig für uns ist“, freut sich Sportdirektor Engin Akkoca.