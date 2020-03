Jugendfußball : Ein starkes Duo für den Nachwuchs

Info

Markus Müller Geboren am 22. Mai 1988 in Eberswalde. Stationen der Profi-Laufbahn des Stürmers: Erzgebirge Aue, Hallescher FC, SV Babelsberg, Wormatia Worms, Kickers Offenbach, FC Gießen. Der Liebe wegen nach Wachtendonk gezogen und seit Saisonbeginn für den TSV Wa.-Wa. am Ball.

Jannick Wißfeld Geboren am 2. Januar 1988 in Wachtendonk. Als Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des TSV Wa.-Wa. auch Ansprechpartner für interessierte Talente, die sich dem Verein anschließen oder ein Probetraining absolvieren möchten. Er ist dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 02836-85470 erreichbar. E-Mail: info@tsv-wawa.de