Fitness- und Gesundheitssport : Mit dem Thera-Band gegen die Langeweile

Geldern / Straelen Der Gelderner Physiotherapeut Marco van Hees stellt ab sofort Übungen vor, die sich ganz einfach nachmachen lassen.

In Krisenzeiten sind Menschen gefragt, die leidenschaftlich gern nach Lösungen suchen, sobald irgendwo Probleme auftauchen. Marco van Hees ist so einer. Der Physiotherapeut, der in seinen Reha- und Therapie-Zentren in Geldern so etwas wie eine Rundumversorgung in Sachen Fitness, Gesundheit und Beweglichkeit anbietet, ist gerade unermüdlich im Einsatz. Um in der aktuellen Situation, in denen das Corona-Virus den Alltag beherrscht, helfen und Mut machen zu können.